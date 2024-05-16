Здравоохранение

В Волгограде к 2030 году откроют новые поликлиники: рассказываем, в каких районах

Здравоохранение 16.05.2024 16:42
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16.05.2024 16:42


В Волгограде в течение ближайших лет откроют новые детские и взрослые поликлиники. Об этом заявил на сегодняшнем заседании Волгоградской облдумы председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев в рамках парламентского часа на тему модернизации первичного звена здравоохранения в регионе.
Необходимость в новых медучреждениях в Волгограде возникла в первую очередь из-за интенсивного жилищного строительства и появления новых микрорайонов. Это приводит к перегрузке в работе уже действующих поликлиник. В связи с этим планируется до 2030 года открыть новые поликлинические отделения.

В частности, будут открыты поликлиники с детскими отделениями в жилых комплексах «Комарово» и «Родниковая долина» Советского района. Проработан вопрос целесообразности строительств трех современных поликлиник в Дзержинском районе, в том числе на пересечении  проспекта Жукова и улицы Симонова и в Жилгородке.  Медучреждения первичного звена появятся и в  Тракторозаводском районе – на Нижнем Тракторном и в поселке ГЭС. Рассматривается вопрос возведения нового здания поликлиники в Кировском районе. 
Между тем, потребность в новой взрослой поликлинике существует и в Волжском, который также активно застраивается в сторону Средней Ахтубы. Медобслуживанием населения новых микрорайонов в настоящее время занимается поликлиника №5, однако возможностей этого медучреждения уже не хватает.

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