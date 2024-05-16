



В Волгограде в течение ближайших лет откроют новые детские и взрослые поликлиники. Об этом заявил на сегодняшнем заседании Волгоградской облдумы председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев в рамках парламентского часа на тему модернизации первичного звена здравоохранения в регионе.

В Волгограде в течение ближайших лет откроют новые детские и взрослые поликлиники. Об этом заявил на сегодняшнем заседании Волгоградской облдумы председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев в рамках парламентского часа на тему модернизации первичного звена здравоохранения в регионе.

Необходимость в новых медучреждениях в Волгограде возникла в первую очередь из-за интенсивного жилищного строительства и появления новых микрорайонов. Это приводит к перегрузке в работе уже действующих поликлиник. В связи с этим планируется до 2030 года открыть новые поликлинические отделения.





В частности, будут открыты поликлиники с детскими отделениями в жилых комплексах «Комарово» и «Родниковая долина» Советского района. Проработан вопрос целесообразности строительств трех современных поликлиник в Дзержинском районе, в том числе на пересечении проспекта Жукова и улицы Симонова и в Жилгородке. Медучреждения первичного звена появятся и в Тракторозаводском районе – на Нижнем Тракторном и в поселке ГЭС. Рассматривается вопрос возведения нового здания поликлиники в Кировском районе.



Между тем, потребность в новой взрослой поликлинике существует и в Волжском, который также активно застраивается в сторону Средней Ахтубы. Медобслуживанием населения новых микрорайонов в настоящее время занимается поликлиника №5, однако возможностей этого медучреждения уже не хватает.