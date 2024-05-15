Спорт

«Ротор» 15 мая примет на Волгоград Арене «Краснодар-2»

Спорт 15.05.2024 08:02
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15.05.2024 08:02

Волгоградский «Ротор» сегодня, 15 мая, проведет матч 14-го тура Второй лиги группы «Золото» дома против «Краснодара-2». Начало в 19-00 ч., сообщает V102.RU.
Сине-голубые подходят к предстоящей встрече в хорошем настроении и с серией из трех побед подряд. После отставки Сергея Попкова команда провела три игры, в которых набрала девять очков. Поочередно был обыграны - «Муром» в гостях, затем побежден «Челябинск» на своем поле и 11 мая липецкий «Металлург» оказался повержен на выезде со счетом 2:1 с дублем центрального защитника Алексея Никитина. Успешные результаты помогли Олегу Сергееву избавиться от приставки исполняющего обязанности главного тренера и стать полноценным наставником до конца сезона. Кроме того, «Ротор» улучшил на данный момент свое турнирное положение, в том числе, благодаря осечкам конкурентов. Лидирующие «Новосибирск» и «Уфа» в прошлом туре сыграли на выезде вничью с «Муромом» и «Велесом». Теперь волгоградский клуб, имеющий 20 очков в активе, отстает от первых двух мест всего на один балл и по праву считается одним из фаворитов гонки за повышение в классе.
В то же время «Краснодар-2» переживает непростой период. После выигрыша осенней части чемпионата «бычки» весной не могут обрести стабильность, в 12 матчах одержав четыре виктории и столько же раз проиграв и сыграв вничью. В последних шести поединках кубанский коллектив победил всего дважды, оба раза одолев «Металлург». Неудачные результаты повлияли на уход с поста главного тренера предыдущего рулевого команды Николая Писарева. До конца сезона главным тренером краснодарцев стал легендарный футболист «Ротора» Олег Веретенников, которого сегодня наверняка ждет теплый прием на Волгоград Арене от поклонников сине-голубых. В прошлой игре его подопечные на выезде проиграли с разгромным счетом столичной «Родине-2» 0:3 и  после этого поражения «бычки» опустились на шестое место. Всего на три очка от них отстают подпирающие снизу «Муром» и «Челябинск».
3 апреля в Краснодаре хозяева минимально обыграли сине-голубых со счетом 3:2. Футболисты «Ротора» выйдут на поле волгоградского стадиона  с настроем взять реванш за то обидное поражение. Но главная задача для подопечных Сергеева - продлить победную серию и закрепиться в тройке лидеров. Сезон вступает в решающую фазу, где каждая потеря очков может дорого обойтись всем командам-участникам.  
Накануне V102.RU сообщало о назначении двух дополнительных электричек для болельщиков сине-голубых 15 мая.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК «Ротор» VK.com

 

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