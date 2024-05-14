Болельщиков «Ротора» 15 мая развезут на двух электричках

Дополнительные рейсы электропоездов для футбольных болельщиков назначены на 15 мая в Волгограде. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, после окончания матча два электропоезда развезут фанатов волгоградского клуба «Ротор» в Волжский и в южные районы Волгограда.
Дополнительная электричка №6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 21:41, с верхней остановочной платформы Мамаев курган – в 21:49, прибудет на ст. Волжский в 22:32 ч.
Еще один электропоезд №6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится со ст. Краснооктябрьская в 21:27, с нижней остановочной платформы Мамаева кургана - в 21:36 ч, а прибудет на ст. Шпалопропитка в 22:47.
Напомним, завтра на Волгоград Арене пройдет матч между «Ротором» и «Краснодаром-2». Начало встречи – в 19-00 ч.
Фото Приволжской железной дороги