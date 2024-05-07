Происшествия

В Урюпинске гадюка укусила 15-летнего подростка

Происшествия 07.05.2024 15:52
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07.05.2024 15:52


В Урюпинске Волгоградской области зафиксирован первый укус змеи в новом сезоне. Как рассказали V102.RU в администрации городского округа, происшествие случилось в конце апреля – в ЦРБ был доставлен 15-летний подросток. Ребенка госпитализировали, он прошел лечение в стационаре. Сейчас пострадавший от укуса ядовитой змеи выписан из больницы и чувствует себя хорошо.
Врачи напоминают, что пострадавшим от гадюк необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. До встречи с медиками надо наложить повязку на месте укуса, что предотвратит распространение яда. При возможности следует принять антигистаминные препараты для уменьшения аллергической реакции. Постарайтесь сохранять спокойствие и как можно меньше двигайтесь, чтобы замедлить распространение яда, советуют врачи. 
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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