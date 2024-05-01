Общество

«Зал плачет»: в Волгограде Долина и Абдразаков исполнили хиты Пахмутовой

Общество 01.05.2024 19:21
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01.05.2024 19:21


В Центральном концертном зале Волгограда в эти минуты проходит концерт нашей легендарной землячки Александры Пахмутовой, сообщаеn V102.RU. 

По словам одного из приглашенных гостей, звезды оперы и эстрады исполняют хиты Александры Николаевны: 

— Пахмутова за белым роялем. Первой выступила Лариса Долина с композицией «В песне — жизнь моя». Затем ее сменил оперный певец Ильдар Абдразаков с песней «Мелодия». Выступает Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Софья Онопченко — прозвучала «Песня-сказ о Мамаевом кургане». Зал плачет. Пахмутова тоже, — рассказал почитатель таланта великого композитора. 


Уточняется, что губернатор Андрей Бочаров в торжественной обстановке вручил композитору знак «Почетный гражданин Волгоградской области». В своем обращении глава региона подчеркнул, что «сегодня особая честь от имени жителей Волгоградской области здесь, на родной для Вас земле, на берегу великой реки Волги, на легендарной земле непокоренного Сталинграда вручить Вам высшую награду государственного и общественного признания — звание «Почетный гражданин Волгоградской области».

Концертная программа включает в себя всенародно любимые песни Александры Пахмутовой, такие как «Мелодия», «Нежность», «Горячий снег», «Поклонимся великим тем годам», «Надежда», «Хорошие девчата», «Как молоды мы были». Прямая трансляция концерта доступна в амфитеатре на нижней террасе Центральной набережной, телеверсию можно увидеть на телеканале «Культура».


Напомним, что выступление Пахмутовой в Волгограде открывает всероссийское празднование юбилея автора поистине бессмертных песен. Концерт организован при поддержке Минкульта России и одноименного культурного фонда композитора. 

Фото: Анна Ивановская ИА «Высота 102» 

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