Спорт

«Каустик» после победы в Омске поднялся на 10-е место Суперлиги

Спорт 30.04.2024 16:48
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30.04.2024 16:48


Гандболисты «Каустика» накануне, 29 апреля, в Омске обыграли местный «Скиф» со счетом 38:31 и поднялись на десятую позицию в утешительном турнире за 9-12 места в чемпионате, сообщает V102.RU. И тем самым волгоградцы улучшили шансы остаться в Суперлиге.
 
«Скиф» при любом раскладе не уйдет с последней, 12-й строчки, но это не означало, что «химиков» ожидала легкая прогулка в сибирском городе. Уже в самом дебюте встречи голкипер гостей Никита Михайлов отразил бросок Алексея Карибова, а следом в ответной атаке пенальти заработал Данила Иванов. Никита Ларин оказался точен с семиметрового. Хозяева быстро отыгрались, при этом гол Алексея Косогова, три мяча Иванова и реализация быстрого отрыва в исполнении Даниила Кольцова позволили «Каустику» повести со счетом 6:3. Далее последовал небольшой провал в действиях подопечных Дмитрия Бочарникова и к исходу первой десятиминутки «Скиф» догнал соперников.
 
Затем Иванов и Кольцов отметились точными выстрелами и снова преимущество оказалось на стороне волгоградцев. Однако омские гандболисты достойно сражались перед родными трибунами и не собирались сдаваться без боя. В середине тайма Денис Полтавский вывел хозяев вперед. За пять минут до перерыва Никита Ларин с пенальти сделал счет равным — 16:16, а вскоре Иванов и Вадим Ибраков поразили ворота. Ибраков же и стал автором последнего заброшенного мяча «Каустика» в первой половине, а за «Скиф» отличился Рашит Каюмов. 20:18 - в пользу волгоградской команды по итогам тайма.
 
После отдыха «химикам» удалось совершить рывок, забросив пять мячей подряд, авторами которых стали Кольцов и Ларин. Данный отрезок оказался ключевым во всем матче. Волгоградцы стали демонстрировать гандбол более высокого качества и показали во второй половине хороший процент реализации моментов. «Скиф» бился и старался вернуть интригу, однако «Каустик», не испытывающий проблем с турнирной мотивацией, довел дело до итоговой победы со счетом 38:31. На счету Иванова восемь точных попаданий, Ларин реализовал семь пенальти из семи и Кольцов также отличился семь раз.
 
Волгоградский клуб заработал 16 очков и поднялся на десятое место. Столько же баллов у «СГАУ-Саратов», но географические соседи выше по дополнительным показателям. Уфимский «Акбузат» по итогам тура расположился на 11-ой строчке с 15-ю очками. Три команды продолжают активную борьбу за право сохранить прописку в элитном дивизионе на следующий сезон. 4 мая «Каустик» повторно сыграет со «Скифом», но уже в Волгограде. Начало встречи в 16-00 ч. в ФОК «Молодежный».
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГК «Каустик» VK.com
 



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