Происшествия

Бастрыкин проконтролирует расследование гибели 15-летней девочки под Волгоградом

Происшествия 29.04.2024 18:13
0
29.04.2024 18:13

 

29 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование гибели 15-летней девочки. Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», подросток погибла из-за удара током в посёлке Новая Надежда Городищенского района Волгограда.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В. И. представить доклад по уголовному делу и обстоятельствах, установленных в рамках его расследования, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Напомним, трагедия произошла 26 апреля. Подросток пошла в гараж покормить находящихся в клетке птиц, однако, едва дотронувшись до вольера с животными, потеряла сознание. Прибывшие на место ЧП медики не смогли реанимировать девочку. По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Правоохранителями выясняются все обстоятельства произошедшего.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
29.04.2024 12:55
Происшествия 29.04.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.04.2024 12:54
Происшествия 29.04.2024 12:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.04.2024 10:05
Происшествия 29.04.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2024 12:44
Происшествия 28.04.2024 12:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2024 21:02
Происшествия 27.04.2024 21:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2024 19:16
Происшествия 27.04.2024 19:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2024 10:45
Происшествия 27.04.2024 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2024 10:03
Происшествия 27.04.2024 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2024 20:37
Происшествия 26.04.2024 20:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2024 14:53
Происшествия 26.04.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2024 14:33
Происшествия 26.04.2024 14:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2024 12:22
Происшествия 26.04.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2024 09:56
Происшествия 26.04.2024 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2024 09:53
Происшествия 26.04.2024 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2024 20:05
Происшествия 25.04.2024 20:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:01
Захваченная водой набережная Волгограда стала местом притяжения туристов и горожан: фоторепортажСмотреть фотографии
21:08
«Небо Волгограда» откроют для себя 108 гимнастов из шести городов РоссииСмотреть фотографии
19:56
Волгоградская область вошла в 30 пилотных регионов, где школьников научат управлению БПЛАСмотреть фотографии
18:34
«Пополнения пока не будет»: гидрологи прокомментировали обмеление Волгоградского водохранилищаСмотреть фотографии
18:13
Бастрыкин проконтролирует расследование гибели 15-летней девочки под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:07
В «Волгоградском марафоне» приняли участие 1,3 тыс. профессиональных спортсменов и любителейСмотреть фотографии
16:01
Ветер, град и сильные ливни: МЧС предупредило волгоградцев о непогодеСмотреть фотографии
15:02
«Лифтинг-процедурами» завершился капремонт трамвайной линии на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:04
В Волгограде с 1 мая изменится расписание муниципальных дачных маршрутовСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде водитель Ford Focus сбил 14-летнего школьникаСмотреть фотографии
12:54
СК: под Волгоградом 15-летняя девочка погибла от удара токомСмотреть фотографии
12:31
Теплые объятия и цветы: опубликовано видео встречи Пахмутовой в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:51
Органика, химикаты и нефтепродукты: эксперты рассказали о составе воды в Волге и АхтубеСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области с 1 мая вступит в силу новая региональная система наградСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде засняли иномарку, лихо разъезжающую по набережнойСмотреть фотографии
09:35
Волгоградские «Титаны» взяли серебро на турнире памяти баскетболиста Евгения ТаранаСмотреть фотографии
08:49
Бочаров с букетом наперевес встретил Александру Пахмутову на вокзалеСмотреть фотографии
08:18
В центре Волгограда эвакуируют автомобили с перекрытых дорогСмотреть фотографии
07:22
Под Волгоградом не нашли проектировщиков кладбища для воинов и почетных гражданСмотреть фотографии
21:32
Юношеская сборная России в Волгограде стала чемпионом турнира УЕФАСмотреть фотографии
21:18
В Волгоградской области простились со 100-летней зенитчицей Марией БочкаревойСмотреть фотографии
20:51
Дожди и сильный ветер испортят волгоградцам выходные перед ПервомаемСмотреть фотографии
20:30
«Меня загнали в угол»: суд подтвердил законность выселения многодетной семьи из ипотечного дома под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:02
А раньше можно было так? «Ротор» уверенно победил «Муром» со счетом 2:1Смотреть фотографии
18:53
В Волгоградской области на футбольный матч не пустили болельщиковСмотреть фотографии
18:06
Китайцы монтируют аттракцион-гигант «Большой маятник» в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
17:44
Бизнесмен из Ростовской области пообещал вознаграждение за пропавшего в Волгограде сынаСмотреть фотографии
16:49
Полиция нашла всех участников группового избиения девочки в КамышинеСмотреть фотографии
16:16
Александра Пахмутова выехала в Волгоград на свой юбилейный концертСмотреть фотографии
15:48
Прощай, большая вода: на Волжской ГЭС уменьшили объемы сбросовСмотреть фотографии
 