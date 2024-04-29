29 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование гибели 15-летней девочки. Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», подросток погибла из-за удара током в посёлке Новая Надежда Городищенского района Волгограда.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В. И. представить доклад по уголовному делу и обстоятельствах, установленных в рамках его расследования, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Напомним, трагедия произошла 26 апреля. Подросток пошла в гараж покормить находящихся в клетке птиц, однако, едва дотронувшись до вольера с животными, потеряла сознание. Прибывшие на место ЧП медики не смогли реанимировать девочку. По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Правоохранителями выясняются все обстоятельства произошедшего.