СК: под Волгоградом 15-летняя девочка погибла от удара током

В Городищенском районе Волгоградской области 15-летняя девочка погибла в гаражном кооперативе посёлка Новая Надежда. Как сообщает ИА «Высота 102», прикоснувшись к клетке с птицами, подросток упала на землю, потеряв сознание.

- Установлено, что 26 апреля года 15-летняя девочка, находясь по месту своего жительства, направилась в гараж, где было оборудовано помещение для содержания птиц, чтобы их покормить. Коснувшись металлической конструкции клетки, несовершеннолетняя получила удар током, в результате чего упала, потеряв сознание, — рассказали в пресс-службе управления СК РФ по Волгоградской области.

Отметим, в гаражный кооператив были вызваны медики, однако они не смогли спасти подростка. Девочка погибла на месте. В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Правоохранителями выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото из архива ИА «Высота 102»