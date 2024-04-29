Спорт

В «Волгоградском марафоне» приняли участие 1,3 тыс. профессиональных спортсменов и любителей

Спорт 29.04.2024 17:07
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29.04.2024 17:07

29 апреля состоялся «Волгоградский марафон». Мероприятие проводится в областном центре не впервые, и на этот раз оно объединило порядка 1,3 тыс. спортсменов из 13 городов России, Белоруссии и Казахстана.

- Забег прошёл без каких-либо происшествий. Последние спортсмены завершили его в 14:00. Очень радует, что в этот раз нам удалось расширить географию участников и объединить этим спортивным праздником столь большое количество профессиональных спортсменов и любителей, - рассказал ИА «Высота 102» представитель ВРОО «Волгоградский марафон» Дмитрий Чирков.

Участники состязания смогли испытать себя на дистанции 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, а самые выносливые взяли рубеж в 42,2 км.

Финишную черту во время самого протяжённого забега пересекли 102 спринтера. В тройке лидеров: Владимир Тарасов с результатом 2 часа, 47 минут и 22 секунды; Владимир Аверьев с результатом 2 часа, 54 минуты и 22 секунды; Дмитрий Фирсов с результатом 2 часа 54 минуты и 12 секунд.

Стоит отметить, что для многих участников королевская дистанция стала действительно вызовом, но, несмотря ни на что, они её взяли, преодолев себя. Разница между тройкой победителей и последними спортсменами составила более двух часов.

Напомним, забег традиционно проходил на Нулевой продольной магистрали. Для организации соревнований власти были вынуждены перекрыть одну из опорных городских дорог в границах улиц Калинина и М. Крылова, а также на примыкающих участках улиц 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменской, Комсомольской и Калинина. В мероприятии приняли участие представители многих силовых структур, а также прокуратуры Волгоградской области.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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