Спорт

«Динамо-Синара» уступило гранду российского гандбола на старте плей-офф Суперлиги

Спорт 25.04.2024 19:05
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25.04.2024 19:05



Неудачно стартовали волгоградские гандболистки в первом матче плей-офф Суперлиги, проиграв «Ростов-Дону» со счетом 22:25. Но бело-голубые навязали достойную борьбу прошлогодним финалистам чемпионата России, сообщает V102.RU.
Изначально дончанки, ставшие первыми на предварительном этапе, считались явными фаворитками противостояния. Добавляло проблем волгоградской команде и потеря сразу нескольких своих игроков, которые вчера не смогли принять участие в поединке в ФОК имени Левона Акопяна, — это Марина Судакова, Екатерина Долматова, Валентина Гончарова и Арина Безбабных. Поэтому шанс проявить себя получили все игроки, внесенные в заявку на матч. Возможно, кадровые потери позволили бронзовым призерам Кубка страны  еще больше проявить свой бойцовский характер и сыграть за себя и своих отсутствовавших одноклубниц.
Счет в игре был открыт после точного попадания Варвары Семиной в первой атаке. Затем гостьи забросили трижды подряд и вышли вперед. Непростое начало вынудило динамовского наставника Олега Кулешова уже на шестой минуте взять тайм-аут. Достаточно долго бело-голубым не удавалось переиграть ростовского голкипера Анастасию Лагину, уверенно действующую на последнем рубеже. Но все же Анастасия Шкитина и Екатерина Скивко сумели отличиться и установилось равенство — 4:4.
Заключительный отрезок тайма удался волгоградскому коллективу, заметно прибавившему в атакующих действиях. Особенно ярко действовали Семина и Стефания Белолипецкая, не раз отправившие мяч в сетку. В последней пятиминутке Анна Верещак отразила пенальти от Дарьи Стаценко. Перед перерывом прицельным броском отметилась Елизавета Дудкина, но Кристина Кожокарь из стана гостьей успела ответить своим точным выстрелом. Первая половина к восторгу болельщиков  сенсационно осталась за «Синарой» — 12:9. 

В начале второго тайма соперницы  поочередно обменивались голами. Анастасии Шкитиной удалось забросить с семиметрового. Далее гостьи отличились трижды подряд и догнали динамовок. Кулешов снова взял тайм-аут. Вскоре уже желто-черные вырвались вперед, а бело-голубые находились в роли догоняющих. На старте заключительной десятиминутки Виктория Турусина оказалась точна с пенальти — 21:21. Интрига обострилась до предела.
В ключевой момент выручила свою команду и другой вратарь дончанок Анастасия Казьменко. Она совершила пару своевременных спасений, а в атаке подопечным Ирины Дибировой удавалось реализовывать свои моменты. За счет этого фактора они в концовке оторвались от хозяек. Екатерина Скивко забросила последний мяч за «Динамо», а Кристина Кожокарь с семиметрового установила окончательный результат встречи — 25:22 в пользу желто-черных.
Но в битве с одним из грандов российского гандбола волгоградки показали достойную игру. Варвара Семина стала лучшим бомбардиром в составе бело-голубых — пять мячей. Четырежды забросила Елизавета Дудкина. Анна Верещак отразила семь бросков. А у «Ростов-Дона» самым результативной оказалась Кристина Кожокарь. На ее счету шесть точных выстрелов.
Второй матч в серии пройдет в Ростове-на-Дону 30 апреля. Начало игры в 17-00 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ГК «Динамо-Синара» VK.com
 

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