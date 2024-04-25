«Динамо-Синара» уступило гранду российского гандбола на старте плей-офф Суперлиги

Неудачно стартовали волгоградские гандболистки в первом матче плей-офф Суперлиги, проиграв «Ростов-Дону» со счетом 22:25. Но бело-голубые навязали достойную борьбу прошлогодним финалистам чемпионата России, сообщает V102.RU.Изначально дончанки, ставшие первыми на предварительном этапе, считались явными фаворитками противостояния. Добавляло проблем волгоградской команде и потеря сразу нескольких своих игроков, которые вчера не смогли принять участие в поединке в ФОК имени Левона Акопяна, — это Марина Судакова, Екатерина Долматова, Валентина Гончарова и Арина Безбабных. Поэтому шанс проявить себя получили все игроки, внесенные в заявку на матч. Возможно, кадровые потери позволили бронзовым призерам Кубка страны еще больше проявить свой бойцовский характер и сыграть за себя и своих отсутствовавших одноклубниц.Счет в игре был открыт после точного попадания Варвары Семиной в первой атаке. Затем гостьи забросили трижды подряд и вышли вперед. Непростое начало вынудило динамовского наставника Олега Кулешова уже на шестой минуте взять тайм-аут. Достаточно долго бело-голубым не удавалось переиграть ростовского голкипера Анастасию Лагину, уверенно действующую на последнем рубеже. Но все же Анастасия Шкитина и Екатерина Скивко сумели отличиться и установилось равенство — 4:4.Заключительный отрезок тайма удался волгоградскому коллективу, заметно прибавившему в атакующих действиях. Особенно ярко действовали Семина и Стефания Белолипецкая, не раз отправившие мяч в сетку. В последней пятиминутке Анна Верещак отразила пенальти от Дарьи Стаценко. Перед перерывом прицельным броском отметилась Елизавета Дудкина, но Кристина Кожокарь из стана гостьей успела ответить своим точным выстрелом. Первая половина к восторгу болельщиков сенсационно осталась за «Синарой» — 12:9.