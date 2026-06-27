Волгоградцам пригрозили штрафами за мытье машины на берегу реки





Привычка некоторых автолюбителей мыть машину рядом с водоемом постепенно уходит в небытие. Однако порой на берегу все еще можно увидеть автомобиль, который отчаянно натирают губками и тряпками. Какие штрафы положены за попытку сэкономить на мойке, - в материале ИА «Высота 102».

Охранная зона вокруг каждого водоема составляет от 50 до 200 метров. На этой территории мытье автомобиля строго запрещено. Тем же, кто решит положиться на «авось», грозят солидными штрафами – 4.500 рублей для граждан и до 400 тысяч рублей – для юридических лиц.

– Если представители контролирующих органов смогут доказать нанесенный ущерб природе, то нарушителя могут обязать его возместить и даже устранить последствия, – напомнили автовладельцам в администрации Волжского. – Это действительно важно, ведь вместе с грязью автомобиля в воду попадают масла, бензин, соли тяжелых металлов и моющие средства, что губительным образом сказывается на рыбе и растениях, а также делает воду непригодной для жизни.

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