Губернатор Бочаров провел онлайн-прием волгоградцев

В Волгограде сегодня, 25 апреля, губернатор по поручению Президента РФ и при участии прокурора Волгоградской области Дениса Костенко провел онлайн-прием граждан. По информации пресс-службы администрации региона, жители обратились к Андрею Бочарову с рядом вопросов, среди которых здесь выделяют обводнение поймы, ремонт дорог и школ, а также газификацию.

Так, передает пресс-служба обладмина, жители Среднеахтубинского района Волгоградской области подняли вопрос газификации хутора Старенький. Андрей Бочаров сообщил, в 2025 году в данном населенном пункте планируют обеспечить газом 177 домовладений. Он также напомнил, что затраты на работы внутри границ земельного участка возможны с использованием средств субсидии — региональной меры поддержки.

– Задача будет выполнена. Сомнений в этом нет. Программа реализуется в полном объеме, и она очень масштабная, — сказал Андрей Бочаров, отметив, что регион эффективно выполняет программу по газификации – уровень газификации Волгоградской области уже превышает 92%.

Житель Фроловского района Алексей Воловатов напомнил Андрею Бочарову о плохом состоянии дороги «Фролово — Даниловка» – от поворота на поселок Дудаченский до хутора Большой Лычак. Глава региона сообщил в ответ, что состояние объекта находится на контроле областного комитета транспорта и дорожного хозяйства и уже заключен госконтракт – все работы на 17-километровом отрезке выполнят до конца 2024 года.

Жителей Среднеахтубинского района волнует, как долго продержится вода в водоемах после того, как Волжская ГЭС прекратит максимальные сбросы.

– В нашем районе расположено озеро Нагубное. В прошлом году завершилась расчистка этого озера. Раньше в нем воды почти не было, сейчас это настоящее озеро, где можно ловить рыбу, купаться, просто отдыхать. Вокруг озера появилась поросль деревьев, что очень радует. Но меня тревожит то, что вода после половодья может скатиться через протоку в ерик Сухой Бурковский и опять обмелеет, — озвучила Андрею Бочарову свои опасения Екатерина Аболонская.

Этот вопрос, по информации губернатора, также уже решается. Строительство ГТС здесь запланировали на осень с привлечением средств федерального и регионального бюджетов.

Еще один вопрос, который обсудил Андрей Бочаров с многодетной матерью из Николаевского района – необходимость ремонта школы №2. По словам губернатора капремонт здесь состоится в 2025 году, на что будет выделено порядка 70 млн рублей – заключение контракта состоится уже в сентябре 2024 года. На время ремонта учеников школы переведут временно в другое образовательное учреждение.

– Капитальный ремонт предусматривает масштабные изменения, в том числе замену всех инженерных сетей, всей внутренней инфраструктуры, естественно, в этот период проводить обучение, использовать школу по назначению небезопасно, – сказал губернатор отметив также, что строителям важно стремиться завершить ремонт к сентябрю 2025 года, но без ущерба для качества и безопасности.