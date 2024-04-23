



В Волгоград доставили 29-летнего треш-стримера Павла Прокудина, который был задержан накануне сотрудниками ФСБ и МВД в городе Пензе. Волгоградским следственным управлением СК России мужчине предъявили обвинение по ч.1 ст.282 УК РФ – унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично. Напомним, что 4 апреля Прокудин в прямом эфире оскорбил участников СВО.





По информации МВД России блогер после побега из Волгограда скрывался на съемной квартире в Пензе.

В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий для закрепления доказательственной базы. В суд подготовлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, видео задержания 22 апреля опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео: официальный телеграм-канал СУ СК России