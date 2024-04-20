Еле на ногах стоял: в Волгограде арестовали дачника за поджог соседки





Тракторозаводский районный суд Волгограда арестовал до 18 июня мужчину, который облил свою соседку воспламеняющейся жидкость, а потом поджег зажигалкой. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, защитник подозреваемого просил отправить его под домашний арест, однако суд в итоге изолировал мужчину от общества. На видеокадрах зафиксировано, что мужчина в сопровождении конвойных с трудом держится на ногах.

Напомним, трагедия произошла 18 апреля на территории СНТ «Союзлифтмонтаж». Конфликтующий с соседкой дачник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег женщину. Ее госпитализировали с обширными ожогами тела. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Видео: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области





