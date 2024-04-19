Камышинский городской суд Волгоградской области приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима 50-летнего местного жителя, который исполосовал ножом лицо и грудь сожительницы, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившемся в неизгладимом обезображивании лица (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Вину подсудимый полностью признал.

Следствием и судом установлено, что 3 августа 2023 года житель Камышина, перебрав с алкоголем, начал обвинять свою 40-летнюю сожительницу в измене. В ходе словесной перепалки он схватил нож и нанес женщине не менее 16 ранений в лицо, грудь и руки. Скорую помощь изверг вызвал только утром, когда протрезвел.

Сотрудникам правоохранительных органов он признался, что стремился обезобразить сожительницу, чтобы она стала непривлекательной для других мужчин. Ранения оказались настолько серьезными, что устранить их последствия без вмешательства пластических хирургов невозможно.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.