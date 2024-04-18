Расследования

Восемь наркоторговцев в Волгограде обвиняют в создании ОПГ

Расследования 18.04.2024 10:26
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18.04.2024 10:26


В Волгограде Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении восьмерых человек возбуждено уголовное дело об организации ОПГ. Всего в течение 2023 года сотрудниками полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ России было задержано 18 подозреваемых в незаконном обороте наркотических и сильнодействующих веществ.



– Злоумышленники создали криминальную структуру в 2022 году и занимались доставкой нелегального товара из сопредельного государства, хранением, пересылкой и продажей запрещенных веществ оптом и в розницу, координировали работу закладчиков. Полученные деньги фигуранты легализовывали и делили между собой, – сообщила сегодня, 18 апреля, официальный представитель МВД России Ирина Волк. – В ходе обысков по местам их проживания изъято порядка 65 килограммов прегабалина. Помимо этого, на территории Волгоградской области обнаружено 40 тайников-закладок с различными наркотиками.

В отношении восьми задержанных возбуждены уголовные дела по статьям: 

- 174.1 УК РФ – отмывание денежных средств, 

- 226.1 УК РФ – контрабанда запрещенных веществ, 

- 228.1 УК РФ – незаконное производство и сбыт наркотиков, 

- 234 УК РФ – незаконный оборот сильнодействующих веществ, 

- 210 УК РФ – организация преступного сообщества. 

Всем восьмерым следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области предъявлено обвинение, они находятся под стражей.  

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