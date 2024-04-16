



Центральный районный суд Волгограда огласил приговор 60-летней экс-сотруднице учреждения медицинской экспертизы, которая за отдельную плату устанавливала статусы инвалидности. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, волгоградку приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей также запрещено заниматься профессиональной деятельностью в медицинских комиссиях в течение 4 лет.

Установлено, что подсудимая, являясь врачом по медико-социальной экспертизе Бюро МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области», с 2019 года по 2022 год получала взятки через посредников за установление инвалидности при отсутствии законных оснований. Также она совершала мошеннические действия под предлогом помощи в установлении инвалидности желающим получить подобный статус.

За все время эксперт получила в общей сумме около 1,5 млн рублей. Свою вину женщина признала частично. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

- По мере вступления приговора суда в законную силу будет решаться вопрос о взыскании с осужденной незаконно полученных денежных средств, - добавила Оксана Черединина. - Лжеинвалиды привлечены к уголовной ответственности за дачу взятки и мошенничество, инвалидность аннулирована, в судебном порядке с них взысканы незаконно полученные выплаты.