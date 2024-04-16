В поле в Волгоградской области упал летающий объект

Фото Еланский водитель ДТП и ЧП
Происшествия 16.04.2024 08:56
0
16.04.2024 08:56
В Еланском районе Волгоградской области снова нашли обломки НЛО. Как сообщает V102.RU, фото предметов, обнаруженных в поле около хутора Хвощинка, появились сначала в социальной сети. Затем происшествие прокомментировали в администрации района.
- На территории Еланского района обнаружены детали упавшего летающего объекта. Обломки находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет. Обломки будут устранены в ближайшее время, - пояснили в районной администрации.
Напомним, такие находки в Еланском районе делают периодически. Наиболее серьезный случай произошел 16 декабря 2022 года, когда около населенных пунктов Набат, Крутой, а также в селе Дубовое упали неопознанные предметы. В Дубовом осколками разрушило сарай. Пострадавших среди местного населения не было.
Фото Еланский водитель ДТП и ЧП
Фото Еланский водитель ДТП и ЧП
В Волгограде водитель иномарки на остановке протаранил автобус16.04.2024 11:00
Происшествия 16.04.2024 11:00
Волгоградцы сняли на видео обрушившуюся часть ТЦ «Арбуз молл»16.04.2024 10:07
Происшествия 16.04.2024 10:07
14-летний мотоциклист умер в больнице спустя неделю после ДТП под Волгоградом16.04.2024 09:32
Происшествия 16.04.2024 09:32
Пьянки круглый год: жилец маргинальной квартиры спикировал с балкона на капот иномарки в Волгограде15.04.2024 21:52
Происшествия 15.04.2024 21:52
Бастрыкин запросил доклад по расследованию нападения собак на краснослободских мальчишек15.04.2024 13:32
Происшествия 15.04.2024 13:32
В Волжском «заминировали» школу №915.04.2024 12:58
Происшествия 15.04.2024 12:58
Под Волгоградом в массовом ДТП с фурой погиб один человек и двое ранены15.04.2024 11:19
Происшествия 15.04.2024 11:19
Под Волгоградом водитель Audi насмерть переехал упавшего на дороге пенсионера15.04.2024 10:47
Происшествия 15.04.2024 10:47
В Волгограде тело женщины нашли в кирпичном доме после пожара15.04.2024 10:38
Происшествия 15.04.2024 10:38
В Волгограде на Спартановке пассажирский автобус протаранил легковушку14.04.2024 20:47
Происшествия 14.04.2024 20:47
Жителю Городища грозит 15-летний срок за убийство пенсионера14.04.2024 16:36
Происшествия 14.04.2024 16:36
В центре Волгограда водитель Kia Ceed врезался в дорожных рабочих14.04.2024 10:59
Происшествия 14.04.2024 10:59
Под Волгоградом на видео попал момент столкновения товарняка с лихачом на КАМАЗе14.04.2024 07:54
Происшествия 14.04.2024 07:54
В Волгограде заживо сгорела пенсионерка. Ее изрезанного сына забрали врачи13.04.2024 20:57
Происшествия 13.04.2024 20:57
Тело туриста из Москвы нашли у придорожного кафе в Волгоградской области13.04.2024 20:19
Происшествия 13.04.2024 20:19