На севере Волгограда ликвидируют крупный ландшафтный пожар – фото

В Краснооктябрьском районе Волгограда днем 12 апреля произошел купный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время в Вишневой балке работают пожарные расчеты.





По сообщению ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в Краснооктябрьском районе в районе улицы Земнухова поступил в диспетчерскую около 13.00.

– В балке происходит горение камыша. Пожарные расчеты находятся на месте. В 14.20 была объявлена локализация пожара, угрозы распространения огня в настоящее время нет, – рассказали в ведомстве. – Пострадавших нет, пожарные продолжают тушение отдельных тлеющих очагов.









Отметим, что сегодня в Волгограде отмечается достаточно жаркая погода при сильных порывах ветра. В таких условиях огонь распространяется по территории Вишневой балки значительно быстрее, чем это могло быть при безветренной погоде.

В главном управлении МЧС России по Волгоградской области настоятельно просят волгоградцев и гостей региона соблюдать требования пожарной безопасности – не разводить костры и на бросать на землю предметы, которые могут стать причиной возгорания.









В случае пожара, напомним, нужно незамедлительно звонит с мобильного телефона по номеру 101. Со стационарных телефонов вызвать пожарных можно по номеру 01.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»