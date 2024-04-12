Происшествия

На севере Волгограда ликвидируют крупный ландшафтный пожар – фото

Происшествия 12.04.2024 15:35
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12.04.2024 15:35

В Краснооктябрьском районе Волгограда днем 12 апреля произошел купный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время в Вишневой балке работают пожарные расчеты. 


По сообщению ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в Краснооктябрьском районе в районе улицы Земнухова поступил в диспетчерскую около 13.00. 

В балке происходит горение камыша. Пожарные расчеты находятся на месте. В 14.20 была объявлена локализация пожара, угрозы распространения огня в настоящее время нет, – рассказали в ведомстве. – Пострадавших нет, пожарные продолжают тушение отдельных тлеющих очагов. 



Отметим, что сегодня в Волгограде отмечается достаточно жаркая погода при сильных порывах ветра. В таких условиях огонь распространяется по территории Вишневой балки значительно быстрее, чем это могло быть при безветренной погоде. 

В главном управлении МЧС России по Волгоградской области настоятельно просят волгоградцев и гостей региона соблюдать требования пожарной  безопасности – не разводить костры и на бросать на землю предметы, которые могут стать причиной возгорания. 



В случае пожара, напомним, нужно незамедлительно звонит с мобильного телефона по номеру 101. Со стационарных телефонов вызвать пожарных можно по номеру 01. 


Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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