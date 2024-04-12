Экология

Карьер глубиной с трехэтажку обнаружили вместо пашни в Волгоградской области

Экология 12.04.2024 07:46
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12.04.2024 07:46


Несанкционированный карьер по добыче полезных ископаемых выявлен на сельхозугодиях в Котовском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU  в территориальном управлении Россельхознадзора, площадь карьера составляет 2500 кв. м., глубина - 10 метров.

Выездная проверка была проведена после поступления в ведомство соответствующей информации, достоверность которой необходимо было проверить на месте. Специалисты зафиксировали сам карьер и следы движения техники. На момент выезда рабочих и техники, которые разрабатывают месторождение, на месте не было.

- Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) земельный участок сельскохозяйственного назначения находится в аренде ООО «СП Дружба», - сообщили в ведомстве.

Примечательно, что в системе СПАРК зарегистрировано несколько компаний из разных регионов РФ с таким названием. 

По факту выявленного нарушения в адрес предприятия направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства. 

Фото из архива V102.RU

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