Несанкционированный карьер по добыче полезных ископаемых выявлен на сельхозугодиях в Котовском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Россельхознадзора, площадь карьера составляет 2500 кв. м., глубина - 10 метров.

Выездная проверка была проведена после поступления в ведомство соответствующей информации, достоверность которой необходимо было проверить на месте. Специалисты зафиксировали сам карьер и следы движения техники. На момент выезда рабочих и техники, которые разрабатывают месторождение, на месте не было.

- Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) земельный участок сельскохозяйственного назначения находится в аренде ООО «СП Дружба», - сообщили в ведомстве.

Примечательно, что в системе СПАРК зарегистрировано несколько компаний из разных регионов РФ с таким названием.

По факту выявленного нарушения в адрес предприятия направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Фото из архива V102.RU