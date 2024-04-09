



Комиссия Росавиации приступила к расследованию авиаинцидента с самолетом Boeing 737 (RA-73237) авиакомпании «Победа», произошедшего накануне, 8 апреля, во время выполнения рейса DP517 из Санкт-Петербурга в Волгоград. На борту находились 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграмм-канал Авиаторщина, диспетчер целых 20 минут не мог докричаться до пилотов «Победы». Они попросту сняли наушники и выключили громкую связь.Позже выяснилось, что никаких технических проблем не было, а радиосвязь отсутствовала по причине выключения динамиков громкой связи и снятых авиагарнитур. Позднее командир воздушного судна объяснил потерю радиосвязи на 20 минут своей невнимательностью. Когда второй пилот зачитывал информацию для пассажиров, в это время командир выключил громкоговоритель со своей стороны, через который прослушивается радиообмен. Это же сделал и второй пилот слева.Когда пилоты заметили странную тишину, они тут же исправили ошибку. Командир взял вину на себя и попросил не наказывать второго пилота.