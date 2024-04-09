Директор «Бургеоком» и его зам идут под суд за неуплату налогов на 90 млн и хищение 20 млн рублей





Пятеро жителей Волгограда и Москвы обвиняются уклонении от уплаты налогов, покушении на дачу взятки в особо крупном размере, а также в хищении средств в особо крупном размере. Уголовное дело с обвинительным заключением сегодня, 9 апреля, направлено прокуратурой Волгоградской области в суд.

Согласно материалам уголовного дела, директор коммерческой фирмы из Волгограда и его заместитель на протяжении двух лет – с 2018-го по 2020-й – не платили налоги, внося ложные сведения о применении налоговых вычетов юрлицом по НДС на основании фиктивных документов, оформленных от имени ряда контрагентов. В общей сложности государство недополучило в виде налогов сумму в размере 90 млн рублей.

В 2022 году, когда у коммерческой фирмы возникли проблемы с налоговой, руководители организации, находясь в Москве, попросили своего знакомого уладить вопросы. Житель столицы сообщил, что это будет стоить денег – сумма взятки составляла 45 млн рублей. Часть средств, 20 млн рублей, волгоградцы передали сразу, однако посредники своих обязательств не исполнили, так как не имели никаких связей в системе ФНС. Более того, 15 млн рублей москвичи присвоили себе.

Но и это не все. В начале 2023 года директор коммерческой организации из Волгограда и его заместитель, обманув знакомого предпринимателя, завладели 20 млн рублей. Деньги предназначались в качестве взятки также работникам налоговой для решения спорных вопросов.

Волгоградские махинаторы были задержаны сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду. В отношении них органами следствия было возбуждено уголовное дело по четырем статья УК РФ: по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ – покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ – непосредственная передача взятки, ч. 4 ст. 159 УК РФ – хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

В ходе следствия на имущество и денежные средства обвиняемых был наложен арест в размере 150 млн рублей.

По сведениям прокуратуры региона, ни один из фигурантов не признал своей вины. Рассматриваться дело будет в Дзержинском районном суде Волгограда.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, речь в данном случае идет о директоре ООО «Бургеоком» Александре Козлове и его заместителе Алексее Киселеве.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, организация занималась в Волгоградской области строительством и ремонтом нефтяных, газовых и гидрогеологических скважин. Основным заказчиком работ данного ООО выступало ООО «Газпром Геотехнологии».

По данным системы СПАРК, в настоящее время фирма обанкрочена, в отношении юрлица открыто конкурсное производство.