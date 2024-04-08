Расследования

«Избивал и стрелял»: в Волгограде сын умершего депутата идет под суд за кровавый стрим

Расследования 08.04.2024 17:25
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08.04.2024 17:25


Дело Анатолия Осипова, который в мае прошлого года устроил кровавый стрим в прямом эфире, поступило в Краснооктябрьский районный суд. Об этом сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области. 32-летний мужчина обвиняется по ряду статей уголовного кодекса – незаконном лишении свободы, покушении на убийство, умышленном уничтожении имущества, а также в оскорблении представителя власти.
Напомним, эта жуткая история произошла 18 мая  в Краснооктябрьском районе Волгограда в доме №18 по ул. Высокая. Анатолий Осипов  в прямом эфире пытал молодую девушку, хозяйку квартиры, якобы пытаясь изгнать из нее бесов. Мучитель называл свою жертву «Люцифером», бил ее, приставлял пистолет к голове. По данным следствия, он произвел не менее 6 выстрелов в пол из травматического пистолета, после чего нанес своей жертве не менее 50 ударов руками, ногами, а также пистолетом в область головы и тела. Он запрещал девушке покидать квартиру, разбив ее телефон.
В тот же день он был задержан полицейскими. На заседании, где избиралась мера пресечения для Осипова, он вел себя неадекватно, оскорблял пристава  и обращался к себе со стороны.
На суде, первое заседание которого назначено на 15 апреля, будет рассмотрено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера к Анатолию Осипову. Само заседание пройдет в закрытом режиме.
Напомним, Анатолий Осипов является сыном Андрея Осипова, близкого соратника и друга убитого Владимира Кадина. Осипов скончался в 2013 году – он играл в футбол, после чего почувствовал себя плохо, и в этот же день умер от сердечного приступа. Родственники Анатолия Осипова проживают в Москве, сам подсудимый занимался бизнесом.

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