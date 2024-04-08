Приметы пропавшего: рост 184 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.
Происшествия 08.04.2024 19:06
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08.04.2024 19:06
Приметы пропавшего: рост 184 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.
В Волгоградской области разыскивают молодого человека, который пропал 6 апреля в Петров Вале Камышинского района. Известно, что 22-летний Вадим Иванченко вышел из дома около полудня и до сих пор не вернулся. Его смартфон отключен, он также не выходит в интернет.К поиску молодого человека подключились волонтеры поискового отряда Лиза Алерт. Как рассказали V102.RU активисты, с собой у Вадима, помимо телефона, были паспорт, военный билет и удостоверение.
Приметы пропавшего: рост 184 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.
Был одет в черную ветровку с красным воротником, черную шапку, черные джинсы и белые кроссовки.
Всем, кому что-то известно о местонахождении Вадима Иванченко, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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