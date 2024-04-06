В пойме под Волгоградом тушат крупный пожар





Около хутора Закутский Среднеахтубинского района вспыхнул крупный пожар. Очевидцы сообщают, что языки открытого пламени и дым видны из центра Волгограда. Около хутора Закутский Среднеахтубинского района вспыхнул крупный пожар. Очевидцы сообщают, что языки открытого пламени и дым видны из центра Волгограда.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что горит трава, камыш и мусор. Площадь возгорания в ведомстве назвать затруднились, ссылаясь на продолжающуюся работу пожарных по тушению очага.







Пожар удалось локализовать в 19-29 ч., добавили позднее в ведомстве. Пострадавших в результате происшествия нет.

