Расследования

«Змей Горыныч проснулся»: в Волгоградской области под окнами домов заработал скандальный АБЗ

Расследования 06.04.2024 18:58
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06.04.2024 18:58



 

В Новониколаевке Волгоградской области с наступлением сезона дорожных работ ожила установка по производству асфальтовой смеси, против которой  выступают местные жители. Активность на производственной площадке и клубы пыли, поднимающиеся над площадкой,  зафиксировали новониколаевцы 3 апреля 2024 года.
- Сейчас у нас делают дорогу рядом с районной администрацией, может, из того самого асфальта, который производят  под окнами наших домов, - говорят новониколаевцы. – Вот бы чиновников сюда переселить, пусть они дышат этим смогом, а не наши дети.
По словам местных жителей, надежда на то, что предпринимателю Юрию Моргунову, который приобрел участок и поставил на нем АБЗ, запретят работать в 50 метрах от частного сектора, тают как дым, который периодически идет из трубы установки. И эти опасения небезосновательны.
Около года назад прокуратура Волгоградской области обратилась с административным иском в областной суд с требованием признать незаконным решение уже упраздненного Совета народных депутатов городского поселения Новониколаевский об отнесении территории, где расположился завод, к производственной зоне, что позволило предпринимателю организовать здесь битумное производство. И это, несмотря на то, что в нескольких десятках метров от АБЗ, который люди называют «Змеем Горынычем» из-за изрыгающихся  из его нутра черного дыма и вони,  находятся десятки частных домов. Однако решение по этому иску до сих пор не вынесено – сначала суд назначил землеустроительную экспертизу, потом поменялся судья, а недавно надзорному органу пришлось уточнять суть иска в связи с тем, что Моргунов неожиданно разделил участок, где находится установка, на два.
- Теперь суд может назначить еще одну экспертизу, а это еще не меньше полугода, как раз лета хозяину АБЗ хватит, чтобы спокойно работать и душить людей, которые здесь живут, - предполагают новониколаевцы.
В то же время «заморожено» рассмотрение еще одного иска прокуратуры о запрете эксплуатации установки, который был подан в Новониколаевский районный суд. В райсуде решили ждать вердикта областных коллег.
Все эти месяцы одна из активисток, которые протестуют против АБЗ, почетный житель Новониколаевского района, бывший педиатр  Людмила Кузнецова, не покладая рук, направляла многочисленные жалобы в разные ведомства, чтобы привлечь внимание к ситуации, в которой оказались люди.
- Складывается странное ощущение - все как-будто делают вид, что как-то реагируют, но на самом деле каких-то решительных действий не предпринимает. Мне отвечают, что Моргунов получил несколько предостережений в связи с тем, что не разработал санитарно-защитную зону около своей установки. Но дальше его никто не наказывает! Мы добивались проведения замеров проб воздуха, а Роспотребнадзор приезжает тогда, когда АБЗ не работал. Зачем нам нужны замеры при неработающем АБЗ? Один раз такие пробы уже брали, когда АБЗ не пыхтел. Теперь во всех ответах чиновники ссылаются на то, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ рядом с нашими домами не установлено. А мы и наши дети продолжают дышать пылью от щебня и запахом битума. Чего все ждут? Чтобы мы все повымерли? – негодует  активистка.

К слову, в одном из ответов Росприроднадзора, полученного Людмилой Кузнецовой, признается факт роста заболеваемости населения р.п. Новониколаевский онкологией и бронхиальной астмой в период с 2014 по 2023 год.
- Однако достоверными статистически подтвержденными данными превышения уровня заболеваемости населения, проживающего в р.п. Новониколаевский над уровнем заболеваемости населения, проживающего в радиусе 500 метров от асфальто-бетонной установки ИП Моргунова Ю.В. ГБУЗ «Новониколаевская ЦРБ» не располагает, - заверили в РПН.
Напомним, жители Новониколаевска требуют закрытия установки по производству асфальто-битумной смеси с 2022 года. При этом ранее им потребовалось несколько лет, чтобы запретить работу аналогичного производства, располагающегося на том же месте. Люди требовали проведения референдума с вынесением вопроса о правомерности эксплуатации АБЗ в непосредственной близости от жилых домов, однако в этом им отказали. В администрации Новониколаевского района продолжают настаивать на том, что вопрос эксплуатации АБЗ – это частное дело предпринимателя, который ведет деятельность на частном участке. Ранее чиновники утверждали, что АБЗ принесет десятки миллионов рублей доходов в местный бюджет.
Фото и видео читателей V102.RU


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