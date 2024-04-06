











В Новониколаевке Волгоградской области с наступлением сезона дорожных работ ожила установка по производству асфальтовой смеси, против которой выступают местные жители. Активность на производственной площадке и клубы пыли, поднимающиеся над площадкой, зафиксировали новониколаевцы 3 апреля 2024 года. В Новониколаевке Волгоградской области с наступлением сезона дорожных работ ожила установка по производству асфальтовой смеси, против которой выступают местные жители. Активность на производственной площадке и клубы пыли, поднимающиеся над площадкой, зафиксировали новониколаевцы 3 апреля 2024 года.





К слову, в одном из ответов Росприроднадзора, полученного Людмилой Кузнецовой, признается факт роста заболеваемости населения р.п. Новониколаевский онкологией и бронхиальной астмой в период с 2014 по 2023 год. К слову, в одном из ответов Росприроднадзора, полученного Людмилой Кузнецовой, признается факт роста заболеваемости населения р.п. Новониколаевский онкологией и бронхиальной астмой в период с 2014 по 2023 год.

Напомним, жители Новониколаевска требуют закрытия установки по производству асфальто-битумной смеси с 2022 года. При этом ранее им потребовалось несколько лет, чтобы запретить работу аналогичного производства, располагающегося на том же месте. Люди требовали проведения референдума с вынесением вопроса о правомерности эксплуатации АБЗ в непосредственной близости от жилых домов, однако в этом им отказали. В администрации Новониколаевского района продолжают настаивать на том, что вопрос эксплуатации АБЗ – это частное дело предпринимателя, который ведет деятельность на частном участке. Ранее чиновники утверждали, что АБЗ принесет десятки миллионов рублей доходов в местный бюджет.

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говорят новониколаевцы. –По словам местных жителей, надежда на то, что предпринимателю Юрию Моргунову, который приобрел участок и поставил на нем АБЗ, запретят работать в 50 метрах от частного сектора, тают как дым, который периодически идет из трубы установки. И эти опасения небезосновательны.Около года назад прокуратура Волгоградской области обратилась с административным иском в областной суд с требованием признать незаконным решение уже упраздненного Совета народных депутатов городского поселения Новониколаевский об отнесении территории, где расположился завод, к производственной зоне, что позволило предпринимателю организовать здесь битумное производство. И это, несмотря на то, что в нескольких десятках метров от АБЗ, который люди называют «Змеем Горынычем» из-за изрыгающихся из его нутра черного дыма и вони, находятся десятки частных домов. Однако решение по этому иску до сих пор не вынесено – сначала суд назначил землеустроительную экспертизу, потом поменялся судья, а недавно надзорному органу пришлось уточнять суть иска в связи с тем, что Моргунов неожиданно разделил участок, где находится установка, на два.- предполагают новониколаевцы.В то же время «заморожено» рассмотрение еще одного иска прокуратуры о запрете эксплуатации установки, который был подан в Новониколаевский районный суд. В райсуде решили ждать вердикта областных коллег.Все эти месяцы одна из активисток, которые протестуют против АБЗ, почетный житель Новониколаевского района, бывший педиатр Людмила Кузнецова, не покладая рук, направляла многочисленные жалобы в разные ведомства, чтобы привлечь внимание к ситуации, в которой оказались люди.негодует активистка.- заверили в РПН.