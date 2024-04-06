По словам местных жителей, надежда на то, что предпринимателю Юрию Моргунову, который приобрел участок и поставил на нем АБЗ, запретят работать в 50 метрах от частного сектора, тают как дым, который периодически идет из трубы установки. И эти опасения небезосновательны.
Около года назад прокуратура Волгоградской области обратилась с административным иском в областной суд с требованием признать незаконным решение уже упраздненного Совета народных депутатов городского поселения Новониколаевский об отнесении территории, где расположился завод, к производственной зоне, что позволило предпринимателю организовать здесь битумное производство. И это, несмотря на то, что в нескольких десятках метров от АБЗ, который люди называют «Змеем Горынычем» из-за изрыгающихся из его нутра черного дыма и вони, находятся десятки частных домов. Однако решение по этому иску до сих пор не вынесено – сначала суд назначил землеустроительную экспертизу, потом поменялся судья, а недавно надзорному органу пришлось уточнять суть иска в связи с тем, что Моргунов неожиданно разделил участок, где находится установка, на два.
- Теперь суд может назначить еще одну экспертизу, а это еще не меньше полугода, как раз лета хозяину АБЗ хватит, чтобы спокойно работать и душить людей, которые здесь живут, - предполагают новониколаевцы.
В то же время «заморожено» рассмотрение еще одного иска прокуратуры о запрете эксплуатации установки, который был подан в Новониколаевский районный суд. В райсуде решили ждать вердикта областных коллег.
Все эти месяцы одна из активисток, которые протестуют против АБЗ, почетный житель Новониколаевского района, бывший педиатр Людмила Кузнецова, не покладая рук, направляла многочисленные жалобы в разные ведомства, чтобы привлечь внимание к ситуации, в которой оказались люди.
- Складывается странное ощущение - все как-будто делают вид, что как-то реагируют, но на самом деле каких-то решительных действий не предпринимает. Мне отвечают, что Моргунов получил несколько предостережений в связи с тем, что не разработал санитарно-защитную зону около своей установки. Но дальше его никто не наказывает! Мы добивались проведения замеров проб воздуха, а Роспотребнадзор приезжает тогда, когда АБЗ не работал. Зачем нам нужны замеры при неработающем АБЗ? Один раз такие пробы уже брали, когда АБЗ не пыхтел. Теперь во всех ответах чиновники ссылаются на то, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ рядом с нашими домами не установлено. А мы и наши дети продолжают дышать пылью от щебня и запахом битума. Чего все ждут? Чтобы мы все повымерли? – негодует активистка.