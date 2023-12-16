Жители Волгоградской области направили немало обращений и вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 14 декабря. Но в эфир, как известно, попали только два.
Среди оставшихся за кадром было и видеообращение жителей рабочего поселка Новониколаевский Волгоградской области, которые показали, как вынуждены жить рядом с асфальто-битумным заводом, разрешение на размещение которого рядом с жилыми домами дали местные чиновники.
Напомним, о проблемах жителей Новониколаевки V102.RU сообщало в многочисленных публикациях. Люди, которые страдают от онкологических и других заболеваний, борются за закрытие установки, отравляющей воздух. Однако новониколаевцев не слышат и ссылаются на результаты исследований проб воздуха, показавшие отсутствие превышений вредных веществ, взятых при неработающей (!) установке.
А процесс в Волгоградском областном суде по иску прокуратуры, требующей закрытия АБЗ, тянется с апреля этого года.
Между тем, накануне стало известно о смене руководства Новониколаевского района
. На место Сергея Чулкова, которого люди считают виновником размещения завода, депутаты выбрали Сергея Парамонова, бывшего заместителя главы. По словам жителей, бывший заместитель Чулкова также «отмахивался» от жалоб людей отписками.
Видео жителей р.п. Новониколаевский
К слову, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков после прямой линии заявил, что не попавшие в прямой эфир обращения и вопросы граждан будут отработаны активистами Общероссийского народного фронта.