









Жители Волгоградской области направили немало обращений и вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 14 декабря. Но в эфир, как известно, попали только два. Жители Волгоградской области направили немало обращений и вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 14 декабря. Но в эфир, как известно, попали только два.

Между тем, накануне

Между тем, накануне стало известно о смене руководства Новониколаевского района . На место Сергея Чулкова, которого люди считают виновником размещения завода, депутаты выбрали Сергея Парамонова, бывшего заместителя главы. По словам жителей, бывший заместитель Чулкова также «отмахивался» от жалоб людей отписками.

К слову, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков после прямой линии заявил, что не попавшие в прямой эфир обращения и вопросы граждан будут отработаны активистами Общероссийского народного фронта.

К слову, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков после прямой линии заявил, что не попавшие в прямой эфир обращения и вопросы граждан будут отработаны активистами Общероссийского народного фронта.

Среди оставшихся за кадром было и видеообращение жителей рабочего поселка Новониколаевский Волгоградской области, которые показали, как вынуждены жить рядом с асфальто-битумным заводом, разрешение на размещение которого рядом с жилыми домами дали местные чиновники.Напомним, о проблемах жителей Новониколаевки V102.RU сообщало в многочисленных публикациях. Люди, которые страдают от онкологических и других заболеваний, борются за закрытие установки, отравляющей воздух. Однако новониколаевцев не слышат и ссылаются на результаты исследований проб воздуха, показавшие отсутствие превышений вредных веществ, взятых при неработающей (!) установке.А процесс в Волгоградском областном суде по иску прокуратуры, требующей закрытия АБЗ, тянется с апреля этого года.