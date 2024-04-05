Расследования

Прокурор просит отлучить блогера Агафонову от соцсетей за видео с Родиной-матерью в Волгограде

Расследования 05.04.2024 12:27
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05.04.2024 12:27


Блогера из Самары Алену Агафонову, которую судят за реабилитацию нацизма после видеоролика с щекотанием груди монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, могут отлучить от соцсетей на 4 года. 

Как передает корр.V102.RU из зала суда, где проходит процесс, прокурор запросил для 23-летней девушки наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 15% заработка, а также на 4 года ограничить возможность создания контента в соцсетях. Агафонову просят освободить из-под стражи под подписку о невыезде.

В свою очередь защитник девушки настаивал на минимальном сроке по принудительным работам без запрета соцсетей. По его мнению, его подзащитная понесла уже достаточное наказание.

Сама Алена Агафонова в последнем слове снова раскаялась и еще раз признала вину. Девушка попросила снисхождения и минимального наказания, а также не лишать ее социальных сетей, потому что для нее - это основной источник заработка.

Напомним, это уголовное дело рассматривается в Волгоградском областном суде в особом порядке, т.е. без исследования и оценки доказательств. Алену Агафонову обвиняют в том, что 20 июля 2023 года на территории Мамаева кургана она своими циничными действиями осквернила символ воинской славы — скульптуру «Родина-мать зовет!». Девушка записала. а потом выложила в сториз видео, в котором щекотала грудь Родины-матери и хихикала.

Судебные экспертизы подтвердили, что своими действиями она осуществила глумление над памятником истории и местом захоронения большого количества погибших воинов.  

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