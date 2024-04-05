В Волгограде начинается суд над «щекотавшей» «Родину-мать» Аленой Агафоновой

В Волгоградском областном суде сегодня, 5 апреля, состоится первое и, возможно, что последнее заседание по уголовному делу блогера из Самары Алены Агафоновой, которую обвиняют в реабилитации нацизма за видеоролик с щекотанием груди монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане.

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», начало процесса пока затягивается – в суд опаздывает адвокат блогера.

27 марта, напомним, Агафоновой продлили стражу до 19 июня 2024 года. В тот день 23-летняя жительница Самары выглядела веселой и даже кому-то задорно махала рукой. Сегодня, передает корреспондент информагентства, девушка выглядит удрученной – проходя мимо представителей СМИ, Агафонова понуро смотрела в пол.

Ранее сообщалось, что подсудимая пожелала, чтобы ее дело рассматривалось в особом порядке без исследования и оценки доказательств. Вероятно, что сегодня в процессе могут сразу пройти прения, Агафонова выступит с последним словом и ей огласят приговор.

Напомним, по версии следствия, блогер 20 июля 2023 года на территории Мамаева кургана циничными действиями осквернила символ воинской славы — скульптуру «Родина-мать зовет!». Судебные экспертизы подтвердили, что своими действиями она осуществила глумление над памятником истории и местом захоронения большого количества погибших воинов.

Фото: ИА «Высота 102»