Три человека из машины с лодкой пострадали во время остановки на трассе под Волгоградом

В Волгоградской области водитель и два пассажира иномарки, которая перевозила лодку, оказались в больнице после остановки на трассе в Городищенском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем на 931 км автодороги «Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань».

По данным ведомства, в стоящий на обочине автомобиль Volkswagen Transporter с прицепом врезался Citroen Berlingo, которым управлял 21-летний водитель. Молодой человек, по предварительным данным, не справился с управлением.

От удара Volkswagen наехал на своего 39-летнего водителя, который стоял возле машины. В больницу также госпитализированы двое пассажиров этого автомобиля 63 и 74 лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области