В Волгограде поймали последнего участника группового избиения мужчины





В Волгограде сотрудниками правоохранительных органов задержан последний участник избиения мужчины в автобусе №21. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня удалось установить место нахождения учащегося профучилища, ранее объявленного в розыск. Молодому человеку всего 16 лет.

Напомним, что в Волгограде по факту избиения группой молодых людей пассажира автобуса возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ и ч.2 ст.325 УК РФ. Шестеро других участников избиения мужчины были задержаны ранее – все они помещены на время предварительного следствия в СИЗО.

– В ближайшее время подозреваемый будет доставлен к следователям СК России для допроса, после чего в суд будет подготовлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Председателю Следственного комитета представлен доклад по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили вечером 4 апреля в СУ СКР по региону.

Как стало известно редакции информагентства, избиение в автобусе произошло 1 апреля около одиннадцати вечера. Жертвой подростков стал 37-летний житель Городищенского района. Мужчина осмелился сделать замечание молодым людям, которые вели себя достаточно развязно и матерились в салоне. Однако это вызвало агрессию, молодые люди набросились на пассажира, осыпая его градом ударов руками и ногами.

Двое ранее задержанных 16-летних волгоградцев являются учащимися техникума водного транспорта, еще один – 15-летний – ученик школы № 92.Все они уже состояли на учете как неблагополучные.