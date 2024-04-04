Расследования

Дело техники: в Волгограде оперативники с поличным задержали автовора

Расследования 04.04.2024 12:49
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04.04.2024 12:49


В Волгограде сотрудники полиции задержали с поличным ранее судимого неработающего местного жителя, который с помощью специального устройства взламывал автомобили и забирал из салона чужое имущество. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 31-летнего мужчину задержали в Тракторозаводском районе сразу после очередной кражи. 



Установлено, что 31-летний житель Краснооктябрьского района, используя специальный сканер, отключал сигнализации и проникал в салоны припаркованных машин, откуда похищал все ценное имущество. В момент задержания у мужчины нашли 20 тысяч рублей, которые он украл из салона припаркованной иномарки. 

– В настоящий момент установлена причастность задержанного к совершению трех таких краж. Устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности, – пояснили в ГУ МВД России по региону. – Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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