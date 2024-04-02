Экология

Волгоградские предприятия инвестируют в «зеленые» технологии 3 млрд рублей

Экология 02.04.2024 20:46
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02.04.2024 20:46


Солидные средства – свыше 3 миллиардов рублей – в текущем году планируют инвестировать предприятия Волгоградской области в экологические проекты. Такие данные, как сообщили V102.RU в облдуме, прозвучали сегодня, 2 апреля, на совместном заседании Экологического совета при областной думе и рабочей группы по мониторингу реализации экологических мероприятий промышленными предприятиями Волгоградской области.


В Волгоградской области природоохранные программы в настоящее время реализуют свыше 60 предприятий региона. Так, за шесть лет - с 2017 по 2023 год на модернизацию производства с целью достижения высоких экологических стандартов и внедрение НДТ промышленными предприятиями было направлено свыше 27 миллиардов рублей.


- Мы все должны помнить о том, что рост производства требует и увеличение числа природоохранных мероприятий. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно указывал на то, что вопросы дальнейшего экономического развития и вопросы экологии неразделимы, они должны решаться одновременно и в увязке друг с другом. В своем недавнем Послании Федеральному Собранию глава государства отметил, что надо внедрять «зелёные» технологии, переходить на экономику замкнутого цикла. Несмотря на все нынешние сложности, с которыми столкнулась наша страна, вопросы экологии по-прежнему являются приоритетными, - напомнила председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева. 


- Руководством нашей страны и региона ставится задача о сохранении природы, как залога жизни и здоровья наших граждан. Поэтому нашим предприятиям необходимо активнее внедрять природосберегающие технологии, позволяющие снизить негативную нагрузку на окружающую среду, - считает депутат.

Участие в заседании приняли природоохранные ведомства, представители органов власти, науки, депутаты, специалисты в области экологической безопасности на предприятиях. Мероприятие прошло в Среднеахтубинском районе на площадке ООО «ТД Грасс» - одного из крупных производителей профессиональной автохимии и моющих средств. Эта компания много инвестирует в так называемые «зеленые» технологии, поддерживает различные экологические акции и оказывает благотворительную помощь заповедникам.

Реализуемые на этом предприятии экологические проекты получили положительную оценку членов Экосовета. При этом были озвучены вопросы по оптимизации работы очистных сооружений, сбору и утилизации отходов, выбросам в атмосферу и другим мероприятиям, связанным напрямую с природоохранной деятельностью на предприятии. Рассмотреть их планируется уже на площадке Волгоградской областной думы с приглашением представителей предприятия, депутатов и общественности.


Экосовет по поручению губернатора Андрея Бочарова ведет постоянную работу с промышленными предприятиями по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Результатом этой деятельности стало повышение информационной открытости предприятий, готовность к сотрудничеству с экологическими организациями, последовательная работа по внедрению наилучших доступных технологий с целью улучшения экологической обстановки в регионе.

Фото: Волгоградская областная дума

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