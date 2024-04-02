Волгоградцы стали реже болеть гриппом А

В РПН подчеркнули, что при появлении респираторных симптомов, повышении температуры тела необходимо обратится за медицинской помощью, не допуская самолечения, так как причиной заболевания могут служить различные возбудители: вирусной, бактериальной, микоплазменной этиологии и ассоциации микроорганизмов. Назначить соответствующее лечение должен медицинский работник на основании результатов лабораторного исследования, подчеркнули в ведомстве.
Здравоохранение 02.04.2024 19:26
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02.04.2024 19:26
В Волгоградской области за последнюю неделю снизилась заболеваемость ОРВИ. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, уровень заболеваемости упал на 13,5%. При этом снижение количества заболевших фиксируется во всех возрастных группах населения.
Жители региона заражаются в основном вирусами негриппозной этиологии (88%) с преобладанием риновируса, РС-вируса, COVID-19, метапневмовируса. Таких в структуре заболевших – 88%. Эпидемиологи также наблюдают снижение количества заболевших гриппом типа А. В то же время в регионе зафиксировано 283 случая заболевания COVID-19. Это меньше, чем было на предыдущей неделе.
В РПН подчеркнули, что при появлении респираторных симптомов, повышении температуры тела необходимо обратится за медицинской помощью, не допуская самолечения, так как причиной заболевания могут служить различные возбудители: вирусной, бактериальной, микоплазменной этиологии и ассоциации микроорганизмов. Назначить соответствующее лечение должен медицинский работник на основании результатов лабораторного исследования, подчеркнули в ведомстве.
В РПН подчеркнули, что при появлении респираторных симптомов, повышении температуры тела необходимо обратится за медицинской помощью, не допуская самолечения, так как причиной заболевания могут служить различные возбудители: вирусной, бактериальной, микоплазменной этиологии и ассоциации микроорганизмов. Назначить соответствующее лечение должен медицинский работник на основании результатов лабораторного исследования, подчеркнули в ведомстве.
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