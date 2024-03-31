«Там живут цапли»: в затоне с затонувшим краном в Волгограде разлилась солярка





Волгоградцы зафиксировали разлиф нефтепродуктов в акватории Сарептского затона, где в феврале этого года затонул плавучий кран. Как рассказал V102.RU житель Волгограда Павел, на днях он проезжал на лодке по затону и увидел разноцветные пятна на поверхности воды. Волгоградцы зафиксировали разлиф нефтепродуктов в акватории Сарептского затона, где в феврале этого года затонул плавучий кран. Как рассказал V102.RU житель Волгограда Павел, на днях он проезжал на лодке по затону и увидел разноцветные пятна на поверхности воды.





Ранее Ранее V102.RU сообщало об очередном происшествии на причале ОАО «Волгоградский судостроительный завод».

- В этом затоне живут цапли, утки, они могут пострадать от разлива нефтепродуктов, я уже не говорю про рыбу, - поделился волгоградец. – Кроме того, затон связан с Волгой, туда солярка тоже может попасть.По словам собеседника информагентства, в Сарептском затоне регулярно что-то идет ко дну. За последнее время здесь затонули две баржи, которые так и не подняли.На место происшествия выезжали инспекторы Росприроднадзора, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры и специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО». Во время инспекции факты загрязнения акватории реки не были установлены. Однако ведомство уже обратилось с иском в Хамовнический районный суд Москвы к собственнику крана – ООО «ХизМет» с требованием поднять его. При этом размер ущерба будет рассчитан дополнительно.