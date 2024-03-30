В Красноармейском районе Волгограда проводится проверка по факту затонувшего плавучего крана в акватории Сарептского затона. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, информация о происшествии на причале ОАО «Волгоградский судостроительный завод» поступила в природоохранное ведомство еще в середине февраля текущего года.

На место происшествия выезжали инспекторы Росприроднадзора, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры и специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО».





- На момент проверки плавательное средство находилось в полузатопленным состоянии. Видимые факты загрязнения акватории реки в ходе выезда не установлены, - сообщили в ведомстве. - Плавкран-1511 типа Д-9012/Д9050, регистровый номер 203701, строительный номер 1511, в соответствии с договором купли-продажи приобретен ООО «ХизМет».

В связи тем, что продукты нефтепереработки и другие опасные вещества, которые содержатся в деталях судна, могут попасть в реку и отрицательно сказаться на состоянии водоема, подан иск в Хамовнический районный суд города Москвы. Росприроднадзор требует обязать собственника плавучего крана поднять его из акватории реки.





Размер причиненного ущерба водного объекта будет определен по результатам проверки.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора