Задержанный за взятку глава Городища Шельменков идет под суд





В Волгоградской области прокуратура утвердила обвинение в отношении бывшего главы Городища – Виталия Шельменкова, который был задержан оперативниками в октябре 2023 года. Следственными органами Шельменков как экс-директор МБУ «Комбинат благоустройства Городищенского городского поселения» обвиняется в получении взятки.

– Следствием установлено, что фигурант уголовного дела в период с 01.05.2019 по 10.08.2022 получил от коммерсанта, оказывавшего услуги по предрейсовому осмотру транспорта, взятку в размере более 100 тыс. рублей. Деньги предназначались за своевременную проверку выполняемых работ и подписание актов их приемки, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

По итогу расследования, организованного сотрудниками регионального главка МВД России, Шельменкову было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 290 УК РФ. Экс-чиновнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Отметим, что взяткодатель проявил деятельное раскаянье и активно сотрудничал со следствием, благодаря чему возбужденное в отношении коммерсанта уголовное дело было прекращено.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Виталий Шельменков был взят под стражу в 2023 году. Помимо должности директора МБУ «Комбинат благоустройства Городищенского городского поселения», он также возглавлял Городище и был главой местной городской думы.