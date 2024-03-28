Борьба с коррупцией

Вину не признают: за «золотой парашют» осудят экс-главу Серафимовичского района Пономарева и его зама

Борьба с коррупцией 28.03.2024 16:31
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28.03.2024 16:31


Экс-глава Серафимовичского района Волгоградской области Сергей Пономарев и его бывший первый заместитель Наталья Анисимова идут под суд за мошенничество и превышение должностных полномочий. Как сообщили V102.RU в районном суде, уголовное дело в отношении бывших руководителей органов местной власти районного уровня поступило для рассмотрения по существу.

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, бывший глава обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в крупном размере). 

Его первому заместителю вменяется ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Как ранее сообщало информагентство, 12 июля 2023 года Пономарев досрочно сложил с себя полномочия руководителя района после прокурорской проверки. Позже стало известно, что его поймали на махинациях с бюджетными выплатами.

Установлено, что в декабре 2022 года глава района принял решение о сокращении должности первого заместителя, которым была Наталья Анисимова, уволив ее 28 декабря в связи с сокращением штата работников. В качестве компенсации чиновнице было выплачено порядка 500 тысяч рублей - это полный расчет с выходным пособием.

В надзорном ведомстве отмечают, что в связи с сокращением должности первого заместителя фактически менялась структура районной администрации, что входит в компетенцию районной думы.

Анисимова после сокращения в январе 2023 года встала на учет в ГКУ «ЦЗН Серафимовичского района» в качестве безработной, получив право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. После назначения и выплаты досрочно страховой пенсии по старости уволенную женщину глава района Пономарев вновь трудоустроил на ранее занимаемую должность – первым заместителем главы.

В данном случае, как и при сокращении должности, депутаты районной думы вопросы изменения структуры администрации не рассматривали.

Понамарев и Анисимова вину не признают.

По иску прокурора в пользу бюджета Серафимовичского района ранее было взыскано более 500 тысяч рублей, незаконно выплаченных чиновнице в качестве выходного пособия.

Фото и коллаж: реготделение партии «Единая Россия» / администрация района/ ИА «Высота 102»

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