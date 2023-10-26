Борьба с коррупцией

В Волгоградской области у протеже экс-главы района заберут обратно «золотой парашют»

Борьба с коррупцией 26.10.2023 12:33
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26.10.2023 12:33


В Серафимовичском районе Волгоградской области прокуратура взыскала в пользу бюджета порядка 500 тысяч рублей, незаконно выплаченных бывшей чиновнице в качестве выходного пособия. Напомним, речь идет о Наталье Анисимовой, занимавшей ранее должность первого заместителя главы района Сергея Пономарева. Женщина, как ранее сообщало ИА «Высота 102», была уволена с «золотым парашютом», после чего благополучно вернулась на прежнее место работы.  

О вскрывшихся махинациях с бюджетными средствами ИА «Высота 102» стало известно в августе 2023 года. В прокуратуре Волгоградской области факт незаконных выплат подтверждали, уточняя также, что Анисимова, оказавшись на недолгое время безработной, успела кроме прочего оформить еще и пенсию.  

По итогам проверки прокуратурой в суд был направлен иск об отмене принятых решений о сокращении должности первого заместителя главы администрации Серафимовичского муниципального района, об отмене приказа о признании гражданина безработным, отмене решения о назначении пенсии, а также о взыскании с экс-чиновницы суммы выходного пособия и страховой пенсии, полученных в результате формального увольнения, – напомнила сегодня, 25 октября, официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. 

Также в прокуратуре напоминают о том, что само по себе решение об увольнении Анисимовой, принятое экс-главой района Пономаревым, и сокращение должности являлись незаконными. 

Принятие решения о сокращении должности первого заместителя главы района фактически изменяло структуру администрации Серафимовичского муниципального района, что относится к исключительной компетенции думы Серафимовичского муниципального района, – поясняет Оксана Черединина. 

В отношении Сергея Пономарева следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления. В настоящее время оно находится на стадии расследования.

Напомним, что Сергей Пономарев после прокурорской проверки и вскрывшихся нарушений спешно подал в отставку. Правда, об истинных причинах он публично умолчал, сообщив, что принял столь непростое решение «по жизненным обстоятельствам». 

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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