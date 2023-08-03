Борьба с коррупцией

«По жизненным обстоятельствам»: в Серафимовиче открылась правда о скоропостижной отставке Сергея Пономараева

Борьба с коррупцией 03.08.2023 10:27
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03.08.2023 10:27


В Волгоградской области стали известны подробности о досрочной отставке главы Серафимовичского района. Как сообщает ИА «Высота 102», Сергей Пономарев сложил полномочия 12 июля после прокурорской проверки. Бывшего чиновника поймали на махинациях с бюджетными выплатами.  

— Депутаты в едином порыве приняли отставку Пономарева. Тот коротко выступил, всех поблагодарил за годы совместной работы. Свой добровольный уход туманно объяснил некими жизненными обстоятельствами, но интригу так и не раскрыл, — рассказал собственный источник ИА «Высота 102». — Самое интересное, что вместе с ним насиженное теплое место покинула и его первый зам, отвечавшая за экономику, налоги и потребительский рынок Наталья Анисимова. 

По информации собеседника «Высоты 102», близкого к администрации Серафимовичкого района, причиной скоропостижного ухода Сергея Пономарева с должности, а также его подчиненной Натальи Анисимовой стала преступная по существу череда событий: глава района Волгоградской области уволил первого зама, выплатив солидную компенсацию, а затем принял обратно. 

 Все бы ничего. Бывает, что случаются конфликты, делаются поспешные выводы и принимаются ошибочные решения, после которых хочется вернуть все назад, но не в том случае, если речь идет о высокопоставленных чиновниках, — говорит источник информагентства. — Прокуратура в ходе проверки расставание и воссоединение Пономарева с Анисимовой расценила как превышение должностных полномочий Пономаревым, в связи с чем он был тут же и отстранен. Вот такие «жизненные обстоятельства». 

В прокуратуре Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, более того, что в отношении экс-главы Серфимовичского района уже возбуждено уголовное дело. Вот что ответила на редакционный запрос официальный представитель надзорного органа Оксана Черединина: 

 Как следует из материалов надзорной проверки, в декабре 2022 года глава администрации Серафимовичского муниципального района принял решение о сокращении должности первого заместителя главы, уволив занимавшую данную должность подчиненную 28 декабря 2022 года в связи с сокращением штата работников. С уволенным работником был произведен полный расчет с выплатой выходного пособия в размере 454 тысяч рублей за счет бюджета муниципального района, — пояснила информагентству Оксана Черединина. — В то же время принятие решения о сокращении должности первого заместителя главы района фактически изменяло структуру администрации Серафимовичского муниципального района, что относится к исключительной компетенции районной думы.

Далее, сообщили в прокуратуре, в январе 2023 года уволенная чиновница (Наталья Анисимова) как безработная отправилась в центр занятости, где ей, как и положено по закону, назначили страховую пенсию. И вот здесь произошло самое интересное — уже в конце того же месяца Анисимова вернулась на свой прежний пост. 

 После назначения страховой пенсии по старости досрочно уволенный по сокращению работник 31 января 2023 года вновь принимается главой Серафимовичского района на ранее занимаемую должность — первый заместитель главы района. При этом депутатами Думы Серафимовичского муниципального района вопросы изменения структуры администрации не рассматривались, — рассказала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области. — На основании материалов проверки прокуратуры следственным органом в отношении бывшего главы Серафимовичского муниципального района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления. Ход и результаты расследования данного уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.

Кроме того, прокуратурой Серафимовичского района в суд предъявлен иск с требованием отменить все ранее принятые Пономаревым решения о сокращении должности первого заместителя главы района. Также прокуратура настаивает на аннулировании приказа о признании Анисимовой безработной, равно как и решения о назначении ей пенсии. Экс-чиновница, вероятнее всего, будет вынуждена вернуть в казну и те самые 400 тысяч, которые получила как «золотой парашют» при увольнении Пономаревым. 

Отметим, что Наталью Анисимову можно назвать чиновником с солидным опытом. В Серафимович она перебралась из города Михайловки, где ранее занимала пост заместителя главы администрации и курировала вопросы экономики, финансов и имущества. 

По информации из открытых источников, 55-летний Сергей Пономарев начал карьеру в далеком 2005 году и сразу с должности замглавы администрации Кумылженского сельсовета. В 2009-м он возглавил Кумылженское сельское поселение, после чего пересел в кресло главы Серафимовичского района Волгоградской области.

Фото и коллаж: реготделение партии «Единая Россия», ИА «Высота 102» 

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Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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