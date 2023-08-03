«По жизненным обстоятельствам»: в Серафимовиче открылась правда о скоропостижной отставке Сергея Пономараева

В Волгоградской области стали известны подробности о досрочной отставке главы Серафимовичского района. Как сообщает ИА «Высота 102», Сергей Пономарев сложил полномочия 12 июля после прокурорской проверки. Бывшего чиновника поймали на махинациях с бюджетными выплатами.

— Депутаты в едином порыве приняли отставку Пономарева. Тот коротко выступил, всех поблагодарил за годы совместной работы. Свой добровольный уход туманно объяснил некими жизненными обстоятельствами, но интригу так и не раскрыл, — рассказал собственный источник ИА «Высота 102». — Самое интересное, что вместе с ним насиженное теплое место покинула и его первый зам, отвечавшая за экономику, налоги и потребительский рынок Наталья Анисимова.

По информации собеседника «Высоты 102», близкого к администрации Серафимовичкого района, причиной скоропостижного ухода Сергея Пономарева с должности, а также его подчиненной Натальи Анисимовой стала преступная по существу череда событий: глава района Волгоградской области уволил первого зама, выплатив солидную компенсацию, а затем принял обратно.

— Все бы ничего. Бывает, что случаются конфликты, делаются поспешные выводы и принимаются ошибочные решения, после которых хочется вернуть все назад, но не в том случае, если речь идет о высокопоставленных чиновниках, — говорит источник информагентства. — Прокуратура в ходе проверки расставание и воссоединение Пономарева с Анисимовой расценила как превышение должностных полномочий Пономаревым, в связи с чем он был тут же и отстранен. Вот такие «жизненные обстоятельства».

В прокуратуре Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, более того, что в отношении экс-главы Серфимовичского района уже возбуждено уголовное дело. Вот что ответила на редакционный запрос официальный представитель надзорного органа Оксана Черединина:

— Как следует из материалов надзорной проверки, в декабре 2022 года глава администрации Серафимовичского муниципального района принял решение о сокращении должности первого заместителя главы, уволив занимавшую данную должность подчиненную 28 декабря 2022 года в связи с сокращением штата работников. С уволенным работником был произведен полный расчет с выплатой выходного пособия в размере 454 тысяч рублей за счет бюджета муниципального района, — пояснила информагентству Оксана Черединина. — В то же время принятие решения о сокращении должности первого заместителя главы района фактически изменяло структуру администрации Серафимовичского муниципального района, что относится к исключительной компетенции районной думы.

Далее, сообщили в прокуратуре, в январе 2023 года уволенная чиновница (Наталья Анисимова) как безработная отправилась в центр занятости, где ей, как и положено по закону, назначили страховую пенсию. И вот здесь произошло самое интересное — уже в конце того же месяца Анисимова вернулась на свой прежний пост.

— После назначения страховой пенсии по старости досрочно уволенный по сокращению работник 31 января 2023 года вновь принимается главой Серафимовичского района на ранее занимаемую должность — первый заместитель главы района. При этом депутатами Думы Серафимовичского муниципального района вопросы изменения структуры администрации не рассматривались, — рассказала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области. — На основании материалов проверки прокуратуры следственным органом в отношении бывшего главы Серафимовичского муниципального района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления. Ход и результаты расследования данного уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.

Кроме того, прокуратурой Серафимовичского района в суд предъявлен иск с требованием отменить все ранее принятые Пономаревым решения о сокращении должности первого заместителя главы района. Также прокуратура настаивает на аннулировании приказа о признании Анисимовой безработной, равно как и решения о назначении ей пенсии. Экс-чиновница, вероятнее всего, будет вынуждена вернуть в казну и те самые 400 тысяч, которые получила как «золотой парашют» при увольнении Пономаревым.

Отметим, что Наталью Анисимову можно назвать чиновником с солидным опытом. В Серафимович она перебралась из города Михайловки, где ранее занимала пост заместителя главы администрации и курировала вопросы экономики, финансов и имущества.

По информации из открытых источников, 55-летний Сергей Пономарев начал карьеру в далеком 2005 году и сразу с должности замглавы администрации Кумылженского сельсовета. В 2009-м он возглавил Кумылженское сельское поселение, после чего пересел в кресло главы Серафимовичского района Волгоградской области.

Фото и коллаж: реготделение партии «Единая Россия», ИА «Высота 102»

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Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»