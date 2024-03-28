Бастрыкин поручил возбудить дело после двух нападений собак на школьницу в Волгограде





Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бродячих собак на 13-летнюю школьницу в Краснооктябрьском районе Волгограда. Происшествием на улице Матросова следователи заинтересовались после публикации V102.RU.

Напомним, по словам мамы школьницы Ирины, 23 марта 2024 года ее дочь атаковала целая свора бродячих собак, одна из которых прокусила девочке ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Примечательно то, что в декабре 2023 года с девочкой приключилась аналогичная история на той же злополучной улице.

– Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах, – сообщает СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.