Происшествия

«Они могли порвать ей лицо»: в Волгограде на школьницу дважды напали бездомные собаки

Происшествия 27.03.2024 08:53
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27.03.2024 08:53


Очередной стресс пришлось испытать 13-летней волгоградке, на которую дважды за последние полтора года напали бездомные собаки рядом с ее домом. Как рассказала V102.RU мама девочки Ирина, первый раз ее дочь получила травмы в декабре прошлого года, когда шла домой со школы по улице Матросова в Краснооктябрьском районе города.
Тогда Полине собака прокусила одну ногу, мы обратились в травмпункт, где на рану наложили швы, у нее теперь шрам на всю жизнь остался, – вспоминает Ирина. – Конечно, дочке пришлось делать профилактические прививки.
После случившегося женщина обратилась с заявлениями в прокуратуру, администрацию города, а также в службу отлова.
Собаку, напавшую на Полину, тогда поймали, и мы было выдохнули с облегчением, однако через некоторое время мы снова увидели ее на улице! Оказалось, ее стерилизовали и вернули на нашу же улицу. На мои вопросы, почему так произошло, нам отвечали, что для усыпления животного нужны весомые причины – например, если бы собака дважды напала на мою дочь. К тому же она должна была все это еще и зафиксировать на видео.

Тем не менее Ирина с помощью прокуратуры добилась через суд выплаты компенсации за физические и моральные страдания ее дочери  в размере 50 тысяч рублей.
– Самое ужасное, что все повторилось – на дочку снова напали собаки, среди которых была и та самая, которая ее уже кусала! В субботу я попросила Полину сходить в магазин, который совсем рядом с нашим домом. И вдруг она звонит в слезах – теперь ей прокусили две ноги, собаки порвали джинсы. Моя дочь упала на землю, хорошо, что ей на помощь пришел находившийся недалеко мужчина. Он потом рассказал, что собаки могли просто порвать ей лицо!
Полине снова накладывали швы, теперь ей предстоит вновь пройти очередной курс получения профилактической вакцины от бешенства.
Еще неизвестно, как это отразится на здоровье моей дочери, – возмущается Ирина. – Конечно, мы снова будем добиваться наказания тех, по чьей вине происходят нападения собак. Кто в конце концов важнее – дети или собаки? В нашем частном секторе даже самые маленькие теперь ходят со специальными устройствами, которые отгоняют животных. Но жить в постоянном стрессе в ожидании очередного нападения – это уже слишком.

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