Расследования

Рыбаков с сетями и 70 кг рыбы поймали на Варваровском водохранилище

Расследования 27.03.2024 14:05
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27.03.2024 14:05


Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по региону совместно с коллегами из МВД по Калачевскому району задержали участников незаконной рыбалки на Варваровском водохранилище. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, с сетями и большим уловом были задержаны трое местных жителей.

По информации оперативников, рыбаки с января прошлого года при помощи сетей вылавливали рыбу в акватории водохранилища, а после продавали ее. 



- В результате оперативных мероприятий изъяты пять комплектов сетей и около 70 кг рыбы. В настоящее время назначен ряд исследований, устанавливается сумма причинённого ущерба, - сообщили в ведомстве. 

Информагентству ИА «Высота 102» удалось выяснить, что первыми заметили резкое снижение численности рыб в водоеме местные рыбаки, которые сообщили об этом в портале проекта «Решаем вместе» на сайте Госуслуг.

- Цедят все, разъезжают на автомобиле по льду, и самое главное, что после себя оставляют водоем без рыб, - пояснили в жалобе волгоградцы. – Оставляют после себя свинарник. Нет никакого контроля по местам браконьерства, а также по контролю за чистотой. Брошенные сети на льду загадят водоем, а также попадет птица и другая рыба. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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