Известный хирург-онколог Юрий Мишин пропал без вести в Волгограде





В Волгограде полиция подключилась к поискам пропавшего накануне 71-летнего Мишина Юрия Борисовича. Напомним, ранее о исчезновении мужчины объявили в поисковом отряде Лиза Алерт. Как стало известно ИА «Высота 102», речь идет об известно в Волгограде и не только хирурге-онкологе, кандидате медицинских наук Юрии Мишине.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 24 марта 2024 года в полицию об исчезновении Юрия Борисовича сообщила его дочь. Как рассказала женщина, утром в тот день утром ее отец вышел из дома по улице Советской в Центральном районе, чтобы отправиться на дачу в поселок Сахарный, и с тех пор о его месте нахождения ничего не известно.

– Установлено, что мужчина сел в маршрутное транспортное средство № 174 на пл. Ленина в Центральном районе и вышел в районе г. Краснослободска. Домой он после этого не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не известно, – уточнили в ведомстве.

Как сообщает ИА «Высота 102», Юрий Мишин долгое время проработал врачом-онкологом в Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере № 1. В последнее время он принимал больных в областном госпитале ветеранов войн. Кандидат медицинских наук является автором издания «Как победить рак: философия жизни».

Приметы Юрия Борисовича Мишина: на вид 75 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, седые волосы. Особой приметой является сутулость при ходьбе.

Мужчина был одет в кожаную куртку черного цвета, темно-зеленую кофту, темно-синие спортивные штаны, ботинки темно-коричневого цвета.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам 02, 112, дежурной части отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Волгограду: 8(8442) 93-75-44, 33-24-94, дежурной части Управления МВД России по г. Волгограду 8(8442) 93-01-11; дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области 8(8442) 30-43-45.

Фото: коллаж Павел Мирошкин/V102.RU