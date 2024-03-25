В Волгограде разыскивают сутулого пенсионера в кожаной куртке





В Волгограде разыскивают 71-летнего пенсионера, который пропал накануне, 24 марта. Как сообщили V102.RU в отряде Лиза Алерт, Мишин Юрий Борисович накануне вышел из дома и после этого о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, седые волосы, каре-зеленые глаза. Особой приметой пропавшего является его сутулость.

В день исчезновения мужчина был одет в черную кожаную куртку, зеленую кофту в черную полоску, темно-синие спортивные штаны и коричневые ботинки.

Если кто-то видел похожего человека, просьба сообщить по телефону 89061679444.



Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»/Telegram