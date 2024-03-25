Экология

В Волгограде пересмотрят места для мусорных площадок

Экология 25.03.2024 13:41
0
25.03.2024 13:41


В Волгограде возникла необходимость актуализации мест для накопления отходов. Об этом V102.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, где прошло совещание по организации вывоза коммунальных отходов.

Участниками встречи стали представители департамента городского хозяйства, администраций Краснооктябрьского, Ворошиловского, Дзержинского, Советского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда.

Напомним, размещение мест для сбора мусора согласовывают местные власти. Органы местного самоуправления также наделены полномочиями по содержанию таких мест, определению их размещения и ведению реестра таких мест (площадок).

На совещании сотрудники Роспотребнадзора, представители структурного и территориальных подразделений мэрии  обсудили административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Волгограда». Также рассматривались вопросы по согласованию новых контейнерных площадок, организации рациональной системы сбора коммунальных отходов. Принятые решения будут направлены в администрацию Волгограда.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
23.03.2024 10:47
Экология 23.03.2024 10:47
Комментарии

0
Далее
Экология
21.03.2024 13:06
Экология 21.03.2024 13:06
Комментарии

0
Далее
Экология
18.03.2024 12:32
Экология 18.03.2024 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.03.2024 18:23
Экология 14.03.2024 18:23
Комментарии

0
Далее
Экология
12.03.2024 10:05 Реклама
Экология 12.03.2024 10:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экология
11.03.2024 11:20
Экология 11.03.2024 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экология
10.03.2024 16:07
Экология 10.03.2024 16:07
Комментарии

0
Далее
Экология
07.03.2024 21:39
Экология 07.03.2024 21:39
Комментарии

0
Далее
Экология
02.03.2024 12:22
Экология 02.03.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Экология
01.03.2024 10:23
Экология 01.03.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Экология
27.02.2024 07:44
Экология 27.02.2024 07:44
Комментарии

0
Далее
Экология
23.02.2024 10:49
Экология 23.02.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Экология
22.02.2024 14:33
Экология 22.02.2024 14:33
Комментарии

0
Далее
Экология
21.02.2024 13:15
Экология 21.02.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Экология
19.02.2024 21:56
Экология 19.02.2024 21:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:44
Магия Эльтона: уникальный санаторий в Волгоградской области готов к новому сезонуСмотреть фотографии
14:37
Иномарка снесла железобетонный столб в промзоне ВолжскогоСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде из-за угроз эвакуировали посетителей и персонал ТРКСмотреть фотографии
13:41
В Волгограде пересмотрят места для мусорных площадокСмотреть фотографии
13:34
В Камышине на ремонт ул. Кубанской и ул. Стахановской выделили 53 млн рублейСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде объявлен в розыск водитель, сбивший на дороге мужчинуСмотреть фотографии
13:00
Волгоградский строительный техникум представил инновации на крупнейшей в ЮФО образовательной выставкеСмотреть фотографии
13:00
Граммы мяса в Волгограде научились «превращать» в килограммы фаршаСмотреть фотографии
12:45
Тело пропавшего в январе мужчины нашли в реке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области началась подготовка к весеннему севуСмотреть фотографии
12:30
На юге Волгограда застройщик снес дом для строительства новогоСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде разыскивают сутулого пенсионера в кожаной курткеСмотреть фотографии
11:49
Под Волгоградом мать-садистка четыре месяца избивала 11-летнюю дочьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
В Волгограде экстренно посадили самолет из-за буйного пассажираСмотреть фотографии
11:19
Бочаров начал еженедельное совещание в Волгограде с минуты молчанияСмотреть фотографии
10:19
УФАС уличило чиновников Волжского в сговоре при благоустройствеСмотреть фотографии
09:52
Работающего в «Крокусе» школьника из Волгограда наградили за спасение людейСмотреть фотографии
09:44
Росстат подсчитал новорожденных и умерших в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
РИА Новости: в малых городах Волгоградской области зарплата достигла 41 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:05
Охотник из Таганрога получил осколочные ранения в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:00
Добровольца отряда «Барс» Андрея Кандалу похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:48
В Волгоградской области разобрали понтонный мост перед ледоходомСмотреть фотографии
23:49
Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» грозят пожизненные срокиСмотреть фотографии
21:24
«Надежда и бессмертие»: Волгоград присоединился к акции «Журавли»Смотреть фотографии
21:01
Школьник из Волгограда спас посетителей «Крокуса» во время теракта. Его семье собрали миллионСмотреть фотографии
19:41
Пропавшего зимой подростка из Камышина нашли в Москве. Он не хочет домойСмотреть фотографии
18:32
Задержанных по делу о теракте в Подмосковье привезли на допрос: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:16
Пропавшую в «Крокусе» волгоградку опознали в моргеСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде озвучили формат обучения студентов и школьников с 25 мартаСмотреть фотографии
16:20
В центре Волгограда на бок завалилась бетономешалкаСмотреть фотографии
 