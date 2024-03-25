В Волгограде пересмотрят места для мусорных площадок

В Волгограде возникла необходимость актуализации мест для накопления отходов. Об этом V102.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, где прошло совещание по организации вывоза коммунальных отходов.

Участниками встречи стали представители департамента городского хозяйства, администраций Краснооктябрьского, Ворошиловского, Дзержинского, Советского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда.

Напомним, размещение мест для сбора мусора согласовывают местные власти. Органы местного самоуправления также наделены полномочиями по содержанию таких мест, определению их размещения и ведению реестра таких мест (площадок).

На совещании сотрудники Роспотребнадзора, представители структурного и территориальных подразделений мэрии обсудили административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Волгограда». Также рассматривались вопросы по согласованию новых контейнерных площадок, организации рациональной системы сбора коммунальных отходов. Принятые решения будут направлены в администрацию Волгограда.

Фото из архива V102.RU

