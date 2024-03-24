Происшествия

Рыбалка для ростовчанина под Волгоградом обернулась страшной смертью

Происшествия 24.03.2024 15:32
0
24.03.2024 15:32


Рыбачивший в Калачевском районе Волгоградской области 66-летний рыбак из Ростовской области накануне скончался в больнице Волгограда после пожара в палатке, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

— Все произошло в поселке Ильевка. Приехавший на рыбалку из хутора Коваленского ростовчанин получил ожоги половины тела после воспламенения палатки, — рассказал источник. 

Уточняется, что мужчину доставили в Калачевскую ЦРБ. Позже было принято решение о транспортировке пострадавшего в Волгоград. 

— Его госпитализировали в больницу № 25. Через неделю, несмотря на усилия врачей, его не стало, — добавил источник. 

Напомним, что в пожаре под Волгоградом погибла обездвиженная женщина. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
24.03.2024 16:20
Происшествия 24.03.2024 16:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.03.2024 12:55
Происшествия 24.03.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.03.2024 08:30
Происшествия 23.03.2024 08:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.03.2024 00:03
Происшествия 23.03.2024 00:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2024 21:20
Происшествия 22.03.2024 21:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2024 18:26
Происшествия 22.03.2024 18:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2024 10:22
Происшествия 22.03.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2024 10:02
Происшествия 22.03.2024 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2024 19:49
Происшествия 21.03.2024 19:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2024 17:34
Происшествия 21.03.2024 17:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2024 10:45
Происшествия 21.03.2024 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2024 10:21
Происшествия 21.03.2024 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 20:20
Происшествия 20.03.2024 20:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 16:59
Происшествия 20.03.2024 16:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 12:56
Происшествия 20.03.2024 12:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:41
Пропавшего зимой подростка из Камышина нашли в Москве. Он не хочет домойСмотреть фотографии
18:32
Задержанных по делу о теракте в Подмосковье привезли на допрос: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:16
Пропавшую в «Крокусе» волгоградку опознали в моргеСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде озвучили формат обучения студентов и школьников с 25 мартаСмотреть фотографии
16:20
В центре Волгограда на бок завалилась бетономешалкаСмотреть фотографии
15:32
Рыбалка для ростовчанина под Волгоградом обернулась страшной смертьюСмотреть фотографии
14:05
«Прислала фото за 5 минут до теракта»: москвичка ищет пропавшую в «Крокусе» подругу из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:55
Под Волгоградом в пожаре погибла обездвиженная женщинаСмотреть фотографии
12:01
Волгоградцы продолжают нести цветы к мемориалу у Вечного огняСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде из-за аварии изменили маршрут трамваев №№ 3 и 4Смотреть фотографии
10:31
В Волгограде в связи с трауром приспустили государственные флагиСмотреть фотографии
09:56
На юге Волгограда из-за аварии на подстанции встали трамваиСмотреть фотографии
09:03
Волгоградская область скорбит со всей страной. 24 марта — день общенационального траураСмотреть фотографии
08:07
Волгоградцев с 25 марта ждет резкое потепление и магнитные буриСмотреть фотографии
21:28
В волгоградских храмах молятся о погибших в теракте в «Крокусе»Смотреть фотографии
20:19
Матчи волгоградских клубов перенесены из-за теракта в «Крокусе»Смотреть фотографии
19:33
В Волгограде доноров поблагодарили за помощь пострадавшим в терактеСмотреть фотографии
18:39
«Закричали, что это Норд-Ост, и я побежала»: волгоградка рассказала о решении, которое спасло ей жизнь в «Крокусе»Смотреть фотографии
16:40
Рейды в местах скопления мигрантов прошли под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:39
Путин объявил общенациональный траур 24 мартаСмотреть фотографии
15:33
СКР опубликовал видео завалов сгоревшего зала в «Крокусе»Смотреть фотографии
14:09
За три часа волгоградцы сдали 90 литров крови для пострадавших в «Крокусе»Смотреть фотографии
13:36
Места скопления мигрантов в Волгограде и области проверяют силовики: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Губернатор Бочаров вместе с волгоградцами почтил память жертв терактаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:53
Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 участников теракта в «Крокусе»Смотреть фотографии
12:37
Казаки, ОМОН, полиция. Массовые рейды проходят в районах Волгоградской области после теракта в «Крокусе»Смотреть фотографии
12:21
Волгоградцы несут цветы и игрушки к Вечному огню в память о жертвах «Крокуса»Смотреть фотографии
12:00
В Волгограде усилили охрану на стратегических объектах ЖКХСмотреть фотографии
11:49
Бочаров сдал кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»Смотреть фотографии
11:15
В Волгограде усилили досмотр на подземных станциях скоростного трамваяСмотреть фотографии
 