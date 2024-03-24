Рыбалка для ростовчанина под Волгоградом обернулась страшной смертью

Рыбачивший в Калачевском районе Волгоградской области 66-летний рыбак из Ростовской области накануне скончался в больнице Волгограда после пожара в палатке, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Все произошло в поселке Ильевка. Приехавший на рыбалку из хутора Коваленского ростовчанин получил ожоги половины тела после воспламенения палатки, — рассказал источник.

Уточняется, что мужчину доставили в Калачевскую ЦРБ. Позже было принято решение о транспортировке пострадавшего в Волгоград.

— Его госпитализировали в больницу № 25. Через неделю, несмотря на усилия врачей, его не стало, — добавил источник.

Напомним, что в пожаре под Волгоградом погибла обездвиженная женщина.

Фото: архив ИА «Высота 102»