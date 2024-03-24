Под Волгоградом в пожаре погибла обездвиженная женщина

В Новоаннинском районе Волгоградской области накануне в сгоревшем частном доме нашли труп женщины, которая не смогла выбраться из огня из-за инвалидности, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Пожар вспыхнул в Новоаннинском в доме по переулку Интернациональному, 2. Очаг возгорания был на кухне. Выгорело 12 «квадратов». В доме после тушения нашли тело 84-летней пенсионерки, — рассказал источник.

Известно, что происшествие случилось в полдень. К трагедии привело неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что в Дзержинском районе Волгограда заживо сгорела в запертой квартире 60-летняя женщина.

Скриншот: Google Maps