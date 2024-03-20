«Динамо-Синара» разгромило клуб из Майкопа





Гандболистки «Динамо–Синары» сегодня, 20 марта, в очередном туре Суперлиги на выезде с большим отрывом одолели АГУ- «Адыиф» из Майкопа со счетом 34:23. Бело-голубые продолжают лидировать в группе «Б», сообщает V102.RU. Гандболистки «Динамо–Синары» сегодня, 20 марта, в очередном туре Суперлиги на выезде с большим отрывом одолели АГУ- «Адыиф» из Майкопа со счетом 34:23. Бело-голубые продолжают лидировать в группе «Б», сообщает V102.RU.

Волгоградки приехали в Адыгею с настроем реабилитироваться за домашнее поражение в прошлом туре от «Ставрополья». Но сегодняшний соперник был далеко не из простых. В Волгограде «Синара» дважды обыгрывала оппоненток, но в единственной встрече в Майкопе была зафиксирована ничья — 20:20. Вот и первый тайм очередного противостояния в большей степени оказался равным.Матч начался без раскачки. «Адыиф», идущий на четвертом месте во второй шестерке, с самого старта показал желание не просто оказать достойное сопротивление фавориткам, но и одержать победу. Именно хозяйки открыли счет благодаря точному броску Ирины Бондаренко. Далее последовали поочередные сейвы голкиперов. Сначала вратарь клуба из Майкопа Людмила Баскакова не дала отличиться Софьи Васильевой, а затем Анна Верещак вступила в игру. Она отразила мощный выстрел Екатерины Терлецкой. Достаточно быстро после этого момента сравняла Виктория Турусина. «Адыиф» вернул себе преимущество благодаря двум голам подряд Зуреты Коблевой. Динамовки снова отыгрались после эффективного завершения атак в исполнении Арины Безбабных и Екатерины Долматовой.Несколько минут шла равная борьба на площадке. Заброшенный мяч опытной Марины Судаковой на старте второй десятиминутки позволил «Синаре» захватить лидерство в поединке — 6:5. Зрители наблюдали битву соперников, в которой поначалу можно было ожидать, что интрига в матче продержится еще достаточно долго. Помогли поймать кураж майкопчанкам и местные болельщики, активно гнавшие свою команду вперед.Виктория Турусина во второй половине тайма реализовала два пенальти подряд и оба раза сравнивала счет — 9:9 и 10:10. Заключительный отрезок 30-минутки прошел уже под контролем бело-голубых. Дважды Васильева завершала быстрые комбинации, а между этими голами сказала свое слово вернувшаяся после небольшой травмы в состав Варвара Семина. 17-летняя спортсменка набрала балл за результативность после меткого дальнего броска, с которым не смогла справиться Баскакова. Перед самым перерывом Алина Загороднева впервые довела преимущество волгоградок до плюс трех. Хозяйки успели забросить в концовке. Отметилась Дарья Милова. Отдыхать команды ушли при счете 16:14 в пользу «Динамо-Синары».Во втором тайме подопечные Олега Кулешова, сделав определенные выводы после предыдущего неудачного тура, продемонстрировали разницу в классе не на словах, а на деле. Хоть Ангелина Болоба и сократила отставание до минимума сразу после перерыва, однако далее дубль Турусиной и реализация Елизаветы Дудкиной позволили оторваться на четыре мяча от оппоненток. При этом нельзя не отметить и своевременные спасения динамовского вратаря Марии Дувакиной, не давшей пару раз переиграть себя.В целом можно сказать, что гостьи были куда более быстрее, надежнее и эффективнее гандболисток из Майкопа во втором тайме. У игроков «Адыифа» пошли ошибки, потери и неуверенные действия на чужой половине, чем их соперницы и воспользовались, постепенно наращивая все больший и больший отрыв. На первые роли вышли Анастасия Шкитина с Семиной и Турусиной, почувствовавшие запах «крови» и продемонстрировавшие высокий процент реализации. Конечно же, в нужные моменты выручала и Дувакина, которая может занести сегодняшнюю игру в актив.Совокупность данных факторов и привела к итоговому заслуженному выигрышу «Динамо-Синары» с крупным счетом 34:23. Лучшим бомбардиром в составе победительниц стала Виктория Турусина — шесть заброшенных мячей. Анастасия Шкитина, на последней минуте матча оформившая дубль, реализовала свои пять попыток из пяти. Самая результативная у хозяек — Зурета Коблева. На ее счету пять точных попаданий.Таким образом, бело-голубые после сегодняшнего успеха продолжают лидировать в группе «Б», набрав 34 очка. Идущая второй подмосковная «Звезда» отстает на три балла, но свой матч они проведут завтра против ижевского «Университета». Именно с командой из Звенигорода волгоградские гандболистки встретятся в следующем туре дома 26 марта в 18-30 и, скорее всего, в этой встрече будет разыграно первое место во второй шестерке, что повлияет на формирование пар команд уже в плей-офф чемпионата.