Южане проведут свой отпуск на курортах Крыма и Краснодарского края





В этом году 45% жителей юга России отправятся в путешествие по стране и за границу. Больше половины из них планирует уложиться в прошлогодний бюджет на эти цели и будут организовывать отпуск самостоятельно, без помощи турагентов и посредников. Такие результаты показал совместный опрос* ВТБ и банка «Открытие».

По данным исследования, 41% южан отправятся в путешествие по России, причем из них 24% не собираются далеко уезжать и планируют отдыхать на курортах Краснодарского края и Крыма. 16% решили провести свой летний отпуск на даче или дома. Поездку за границу планируют всего 4% респондентов. Еще 4% возьмут отпуск в другой сезон, а 15% не планируют отпуск в этом году. Пока не определились где и как проведут отдых этим летом 28% респондентов.

Согласно результатам исследования, 64% отдыхающих будут планировать свой отпуск без помощи услуг турагентств и посредников. 25% еще не приняли решение – обращаться в турфирму или нет, 12% все же хотят воспользоваться услугами профессионалов.

Большинство участников опроса, которые будут путешествовать летом, намерены заранее бронировать билеты и места для проживания, так как это позволит сэкономить на поездке. 21% уже сделали это, еще 14% собираются оплачивать отдых за месяц-два до начала отпуска. 9% респондентов планируют забронировать все за одну-две недели до отправки.

Половина респондентов (51%) отметили, что не планируют потратить на отдых больше, чем годом ранее. Четверть считают, что превысят прошлогодний бюджет. Такая же доля опрошенных, напротив, будет оптимизировать расходы на эти цели.

Почти половина жителей ЮФО (49%) рассчитывает уложиться в бюджет 30 тыс. рублей на человека. 18% опрошенных ориентируются на сумму 30-50 тыс. рублей. Еще 11% считают оптимальным потратить на организацию летнего отдыха от 50 до 100 тыс. рублей, 4% готовы к расходам свыше 100 тыс. рублей. И 18% признались, что не потратят в отпуске ни копейки.

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 8-15 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.